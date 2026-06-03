Снимак са матуре расплакао цијелу Србију

Аутор:АТВ
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Шеснаестогодишњи Виктор Милетић, дјечак ког читава Србија с разлогом назива херојем, недавно је доживио тренутак који ће заувијек памтити.
Упркос тешкој борби коју води за своје здравље и лијечењу у Хјустону у Америци, успио је да, између хемотерапија, дође у Београд и присуствује својој матурској вечери!
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Његова мајка Андреа Милетић подијелила је емотивну објаву на свом Инстаграм профилу, описујући колико је Виктору значило што је остварио жељу да буде дио овог важног догађаја.
"Остављам ову објаву овде као подсјетник на љубав, пријатељство и доброту. Виктор је мјесецима само размишљао о томе да ли ће између хемотерапија успјети да дође на матуру и не могу да опишем ријечима његову срећу што јесте", написала је она.
Посебно емотиван тренутак догодио се током избора за мистера вечери. Како се види на снимку који је подијелила Андреа, током проглашења мистера изговорено је Викторово име, а његови другари су у том тренутку почели да скандирају његово име, грлили га и бодрили из свег гласа.
"Хвала овој дивној дјеци што су му показала да је вољен, прихваћен и да никада није сам", поручила је Андреа.
Уз објаву је додала да је ријеч о једној од успомена које остају за цијели живот.
Викторова животна прича већ годинама инспирише многе. Од рођења се бори са церебралном парализом, а 2024. године се суочио и са тешком болешћу - малигним тумором у малој карлици, због које данас прима терапије и лечи се у Хјустону.
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Његова породица раније је говорила о изазовима са којима се суочава. У једном од обраћања јавности истакнуто је да су љекари Виктору давали свега један одсто шанси, али да његова мајка није губила вјеру.
"Рекли су нам да има један посто шанси, али ја додајем томе сада двије нуле", поручила је тада, преноси "Блиц".
И док се његова борба наставља, призори са матурске вечери показали су колико подршка пријатеља може да значи.
"И нека неко каже да данашња дјеца немају емпатију, манире и колегијалност", "Хвала за видео! Има наде за нас", "Душа наша лијепа, колико је срећан. Плачем сваки пут кад гледам… Колико љубави у свима њима, како се држе заједно све ове године, само да учимо сви од њих! Много сам поносна на ову нашу дјецу", "Ово је празник другарства, доброте и љубави. Дивно", били су само неки од многобројних коментара.
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