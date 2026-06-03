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Младић сјекиром пребио старијег мушкарца, па позвао полицију: Језиво убиство у центру Београда

Аутор:

АТВ
03.06.2026 11:05

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Ротација полиције Републике Српске
Фото: ATV

У центру Београда, у напуштеној кући иза старе зграде БИП-а, јутрос око 7 часова догодило се стравично убиство које је шокирало јавност.

На Савском венцу јутрос око 7.05 сати је пронађено тијело старијег мушкарца, сазнаје Танјуг.

Према првим информацијама, сумња се да је мушкарац убијен. Полиција ради на расветљавању свих околности овог догађаја.

Београдски медији преносе да је један младић полицији рекао да је сјекиром убио мушкарца.

Младић (26) секиром је насмрт претукао и усмртио за сада неидентификованог мушкарца, а појавио се и први, узнемирујући снимак са лица места

Како сазнаје Телеграф, полиција је одмах по пријави блокирала читав кварт. Препознатљива плаво-бијела шарена полицијска трака растегнута је око имања, забрањујући прилаз било коме док траје увиђај.

На мјесту злочина затечен је 26-годишњи младић који је, према првим информацијама, сам сачекао полицију. Он је хладнокрвно изјавио да је сјекиром пресудио мушкарцу у кући.

"Ја сам га убио секиром", наводно је изговорио младић када је полиција стигла на имање иза БИП-а.

Осумњичени је одмах лишен слободе.

Идентитет убијеног мушкарца још увијек није познат и ради се на његовој идентификацији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Убиство

сјекира

Београд

трагедија

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