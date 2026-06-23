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Роналда питали о Месијевом учинку: "Даље.."

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 22:37

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Роналда питали о Месијевом учинку: "Даље.."
Фото: Tanjug/AP/Eric Gay

Кристијано Роналдо је са два гола у другом колу отворио свој наступ на овогодишњем Свјетском првенству. Португал је славио против Узбекистана са 5:0.

Послије меча Роналдо је одговарао на питања новинара, а једно од њих се тицало највећег ривала Лионела Месија.

"Јуче је Лионел Меси постигао два гола..", почео је новинар са својим питањем на шта је Роналдо одмахнуо руком и окренуо се према другим новинарима и рекао само "Даље.." одбијајући да говори о ривалу.

На Роналда је вршен одређен притисак нарочито након лошег меча који је Португал одиграо у ремију са Конгом. Тада је учинковитост највеће звијезде репрезентације на терену била равна нули.

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Осим тога, бројни притисци су долазили због нарушених односа унутар репрезентације и оптужби да је Роналдо највећи кривац за њих. На све то, највећи Роналдов ривал Лионел Меси у два меча на Свјетском првенству постигао је пет голова, а медији су то искористили да додатно притишћу фудбалера Ал Насра.

Овај пут Роналдо се није дао испровоцирати и само је игнорисао питање новинара.

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Тагови :

Кристијано Роналдо

Лионел Меси

Свјетско првенство 2026

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