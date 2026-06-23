Коначно Роналдо! Португал води против Узбекистана

Аутор:АТВ редакција
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Оспораван, критикован, понижаван. Кристијано Роналдо је у шестом минуту меча донио предности Португалу против Узбекистана и уписао први гол на Свјетском првенству у Америци.
Жо Кансело је пробио одбрану Узбекистана по десној страни и центрирао у петерац. Роналдо је осјетио тренутак и волеом закуцао лопту у противничку мрежу.
1-0 Portugal.— Just Football (@JustFootball_20) June 23, 2026
GOOOOOOOOOOOOOOOOOAAALL!
RONALDO OPENS THE SCORING FOR PORTUGAL!!#PORUZB#Ronaldo
pic.twitter.com/iSgemWqrIW
Ово је изузетно важан погодак за звијезду Португала због многобројних оптужби да урушава игру репрезентације.
На то све, притисак на Роналда је додатно стављен након пет голова Лионела Месија на овогодишњем Свјетском првенству.
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