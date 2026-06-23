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Коначно Роналдо! Португал води против Узбекистана

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 19:20

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Коначно Роналдо! Португал води против Узбекистана
Фото: Tanjug/AP/Eric Gay

Оспораван, критикован, понижаван. Кристијано Роналдо је у шестом минуту меча донио предности Португалу против Узбекистана и уписао први гол на Свјетском првенству у Америци.

Жо Кансело је пробио одбрану Узбекистана по десној страни и центрирао у петерац. Роналдо је осјетио тренутак и волеом закуцао лопту у противничку мрежу.

Ово је изузетно важан погодак за звијезду Португала због многобројних оптужби да урушава игру репрезентације.

На то све, притисак на Роналда је додатно стављен након пет голова Лионела Месија на овогодишњем Свјетском првенству.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кристијано Роналдо

Португал

Свјетско првенство 2026

Узбекистан

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