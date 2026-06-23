Logo

Гатузо преузео Лацио

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 16:48

Коментари:

0
Ђенаро Гатузо
Фото: Tanjug/AP Photo/Antonio Calanni

Ђенаро Гатузо је званично нови тренер Лација, саопштио је клуб из Рима.

Легендарни Италијан недавно је виђен у тренинг кампу Лација што је покренуло спекулације да би након неуспјеха са Италијом могао да замијени Мауриција Сарија.

Гатузо је у тренерској каријери водио Палермо, Милан, Наполи, Марсеј, Хајдук Сплит, али није се претјерано прославио. Успјех није био ни на челу Италије гдје је за селектора именован у јуну прошле године. Пресудила му је БиХ која у Зеници славила против Италије чиме се квалификовала за учешће на Свјетском првенству.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ђенаро Гатузо

Лацио

Серија А

Коментари (0)

Више из рубрике

БиХ и Канада обориле занимљив рекорд

Фудбал

БиХ и Канада обориле занимљив рекорд

8 ч

0
Француски фудбалер Усман Дембеле (7) слави са Килијаном Мбапеом (10) након што су постигли свој трећи гол током утакмице Групе I Свјетског првенства у фудбалу између Француске и Ирака у Филаделфији, понедјељак, 22. јуна 2026.

Фудбал

Мбапе исписао историју Мундијала: Француска прегазила Ирак

12 ч

0
Тренери Пеп Гвардиола и Микел Артета

Фудбал

Сити плаћа Челсију 20 милиона за тренера

19 ч

0
Аргентина побједа СП 2026

Фудбал

Ванвременски Лионел Меси - два гола за вјечност, побједу и нокаут фазу Аргентине

21 ч

0

  • Најновије

18

52

Чехиња погинула у паду с мотоцикла у Дрвару: Сударила се с оцем па одлетјела под камион

18

49

Мајка репрезентативца БиХ главна тема навијача

18

19

Бака од 100 година постала хит Свјетског првенства

17

59

Гранични прелаз у Козарској Дубици добио стални међународни статус

17

57

14-годишњаци пуштени након што су скоро убили човјека. "Из уредних су породица"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима