Гатузо преузео Лацио

Аутор:АТВ редакција
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Ђенаро Гатузо је званично нови тренер Лација, саопштио је клуб из Рима.
Легендарни Италијан недавно је виђен у тренинг кампу Лација што је покренуло спекулације да би након неуспјеха са Италијом могао да замијени Мауриција Сарија.
Гатузо је у тренерској каријери водио Палермо, Милан, Наполи, Марсеј, Хајдук Сплит, али није се претјерано прославио. Успјех није био ни на челу Италије гдје је за селектора именован у јуну прошле године. Пресудила му је БиХ која у Зеници славила против Италије чиме се квалификовала за учешће на Свјетском првенству.
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