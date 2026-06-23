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БиХ и Канада обориле занимљив рекорд

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 10:43

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БиХ и Канада обориле занимљив рекорд
Фото: Tanjug / AP / Stephanie Scarbrough

Фудбалска репрезентација Босне и Херцеговине налази се пред можда и најважнијом утакмицом досадашњег дијела Свјетског првенства, а уочи одлучујућег дуела против Катара пажњу јавности привукла је занимљива статистика са сусрета против Канаде.

Спортски коментатор Аца Стојановић, познатији као Алесто, осврнуо се на податке са Мундијала те издвојио један посебно интересантан детаљ везан за утакмицу Босне и Херцеговине и Канаде, која је завршена резултатом 1:1.

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Према његовим ријечима, управо је тај сусрет имао највећи проценат такозване "ничије лопте" на досадашњем првенству.

Необична статистика са утакмице Змајева

Како је појаснио Стојановић, "ничија лопта" представља вријеме током којег лопта није у посједу ниједне екипе.

"Десет одсто времена је у игри била ничија лопта. Јако занимљив податак који говори колико времена је била борба за лопту, колико је била у игри током дуела, колико је била у ваздуху и слично. Обично показује колико је меч био неизвјестан у смислу честих дуела, борби за лопту и колико често није била у посједу ниједне екипе", навео је Стојановић.

Додао је како је управо сусрет Канада – Босна и Херцеговина предњачио у тој категорији.

"Највише до сада 'ничија лопта' била је на мечу Канада – БиХ, скоро 10 одсто времена. Када се узме у обзир да је ефективно у том мечу лопта била у игри око 57 минута, то значи да је око 10 минута била 'ничија лопта'. Та статистика открива нови сегмент, али наравно ти сегменти и те статистике не говоре све", истакао је, преноси "Радиосарајево".

Одлучујући дуел против Катара

Подсјетимо, репрезентација Босне и Херцеговине након два одиграна кола има један освојен бод. Змајеви су на отварању турнира ремизирали с Канадом (1:1), док су у другом сусрету поражени од Швицарске резултатом 4:1.

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Пред изабраницима Сергеја Барбареза сада је утакмица одлуке против Катара, која се игра у сриједу, 24. јуна, од 21 сат по времену у Босни и Херцеговини на стадиону Лумен Филд у Сијетлу.

Побједа је практично императив уколико Змајеви желе задржати шансе за пласман у нокаут фазу Свјетског првенства.

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Тагови :

Фудбалска репрезентација БиХ

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Канада БиХ

Канада

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