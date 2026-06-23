Пожар који је избио у Црној Гори проширио се и у Хрватску

Аутор:АТВ редакција
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Пожар који је јуче избио у Црној Гори проширио се на хрватску страну границе, на брдо Бјелотина изнад мјеста Бани у Конавлима, а на терен су упућена и два канадера, изјавио је данас за Хину жупанијски ватрогасни командант Стјепан Симовић.
Симовић је истакао да је ријеч о неприступачном терену обраслом шумом.
"С обзиром на то да нема вјетра, канадери би требало мало да 'омекшају' пожар, али биће потребно и да се прегази терен. Од јутрос пробијамо поједине путеве како бисмо стигли до врха. Ако ми угасимо пожар, а он не буде угашен у Црној Гори, постоји могућност да се поново прошири на неко друго мјесто", рекао је Симовић, а преноси Индеx.
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Додао је да је пожар синоћ избио и у Жупи дубровачкој, али да је брзом интервенцијом 50 ватрогасаца стављен под контролу.
"Била је то изузетно захтјевна интервенција на веома неприступачном терену. Опколили смо пожар цријевима и оставили једну екипу да дежура. Надам се да ћемо вечерас још једном залити згариште и потом се повући", објаснио је Симовић.
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