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Ношење ове обуће у Италији може да вас кошта 2.500 евра

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 08:37

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Италија, море
Фото: Paolo Razzauti/Pexels

У Италији вас лош избор обуће на планинарским стазама може скупо коштати, а казне достижу и 2.500 евра.

У појединим популарним туристичким дестинацијама уведена су строга правила о обући, а санкције за неадекватну опрему могу бити изузетно високе. Посебно се то односи на чувену обалну регију Cinque Terre.

Туристички рај са захтјевним стазама

Спектакуларне пјешачке стазе које повезују сликовита мјеста сваке године привлаче хиљаде туриста. Међутим, многи потцјењују захтјевност терена.

Стрми успони, уски пролази и стијене чине ове руте изазовним чак и за искусније планинаре, због чега локалне власти редовно контролишу да ли посјетиоци носе одговарајућу обућу.

Јапанке на "црној листи"

На мети контрола су јапанке, сандале, натикаче и сва обућа са равним или клизавим ђоном која није намијењена планинарењу.

Туристи који буду затечени у таквој обући могу бити кажњени, а износи се крећу од неколико десетина до чак 2.500 евра, у зависности од ситуације и процјене надлежних служби.

Циљ ових мјера, како истичу локалне власти, није кажњавање туриста већ смањење броја несрећа и интервенција спасилачких служби.

Све више интервенција због неприпремљених туриста

Локалне службе упозоравају да се због неодговарајуће обуће сваке године биљежи велики број незгода.

Клизања, падови и повреде на стазама често захтијевају интервенцију спасилаца, посебно током љетне сезоне када су руте најоптерећеније.

То додатно оптерећује хитне службе које се већ суочавају са великим бројем туриста.

Шта обути за овакве стазе?

За планинарске и захтјевније пјешачке руте препоручује се стабилна обућа са добрим пријањањем – планинарске ципеле или спортске патике са квалитетним ђоном.

Кључ је у стабилности и сигурном ослонцу на неравном терену.

Ако планирате пјешачење у Италији, добро је унапријед провјерити локална правила. Оно што на фотографијама изгледа као лагана шетња уз море, у стварности може бити озбиљна планинарска рута.

А ако кренете у јапанкама, умјесто разгледнице из Италије, кући бисте могли понијети и прилично непријатну казну, преноси Bizlife.

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Тагови :

Италија

обућа

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