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Колико воде треба дневно да пију мушкарци, а колико жене?

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 16:02

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Вода
Фото: Pexels/Photo by Andrew Patrick Photo

Уношење довољне количине воде у организам може побољшати расположење, сан и опште здравље.

Национална академија наука, инжењерства и медицине сугерише да сваки дан жене треба да унесу око 2,7 литара или 11 шољица течности, а мушкарци око 3,7л (16 шољица). Не мора сва та течност бити унос воде. Одређене намирнице се такође рачунају у унос течности: чај, кафа, газирана вода, с друге стране, алкохол дехидрира и не рачуна се као течност. Сода се рачуна, али није здрав избор.

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Који фактори утичу на потребе за течношћу?

Различити фактори могу повећати или смањити количину течности која је потребна вашем тијелу да би најбоље функционисало.

Пол

Сматра се да је мушкарцима потребно више течности да подрже већу тјелесну масу, нижу просјечну тјелесну масноћу и повећано сагоревање калорија сваког дана.

Тјелесна тежина

На потребе за хидратацијом утичу површина тијела, брзина метаболизма и тјелесна тежина. Као резултат тога, како се тјелесна тежина повећава, повећавају се и потребе за течношћу, напомиње Систем Универзитета у Мисурију, преноси Новости Магазин.

Животна фаза

Женама је у трудноћи потребна додатна течност да би одржале нивое амнионске течности и раст бебе. Такође, жене које доје треба да уносе више течности како би тијело могло да произведе довољно млијека, према Академији за исхрану и дијететику.

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Квалитет исхране

Као што клиника Мејо истиче, храна коју једете такође ће утицати на вашу хидратацију и количину течности коју ћете морати да пијете. На примјер, ако сваки дан уносите довољно воћа и поврћа (и једно и друго су препуне течности за хидратацију), нећете морати да пијете толико воде. Али ако је унос воћа и поврћа низак сваког дана, неколико додатних чаша воде ће надокнадити течност која ће вам недостајати.

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Тагови :

Вода

хидратација

љето

здравље

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