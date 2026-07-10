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Другачији начин окретања јањетине на ражњу нови хит љета: Брже се пече и сочније је

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 08:30

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Печено јање на столу.
Фото: Pexels/Valeria Boltneva

Јањетина је једно од најпрепознатљивијих јела хрватске гастрономије, а припрема се на бројне начине, у зависности од краја земље и локалне традиције.

Иако су ражањ и пека међу најпознатијим методама, у различитим дијеловима Хрватске јањетина се кува, пече у рерни, припрема на отвореној ватри или на граделама.

Посебно мјесто заузима оточна јањетина која се због специфичног узгоја и исхране сматра правом делицијом. Уз месо, у многим крајевима се према традиционалним рецептима припремају и јела од јањећих изнутрица, попут трипица, виталца или других локалних специјалитета. Млада јањетина је посебно цијењена због своје мекоће и сочности, док се месо старијих животиња често користи за сушење или припрему зимских јела.

Шта је то брачка "јањетина на шпицу"?

На острву Брачу његује се посебан начин припреме познат као јањетина на шпицу, који се значајно разликује од класичног печења цијелог јагњета на ражњу. Ријеч је о традиционалној методи у којој се одабрани комади меса набадају на металну шипку, а затим полако пеку изнад пажљиво припремљеног жара. Оваква техника омогућава врхунску сочност меса, али и далеко брже печење.

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Тајна овог специјалитета крије се у полаганом процесу, што потврђују и у породичној коноби "Ројен", коју води породица Каштелан. Код њих се традиционална оточна јела припремају по строго чуваним правилима, а јањетина на шпицу заузима главно мјесто на менију.

Правила за савршен укус

Процес припреме овог брачког специјалитета захтијева искуство и неколико кључних корака:

Одабир меса: За припрему се бирају искључиво квалитетни комади попут бута, прса или котлета. Месо се реже на комаде средње величине и чврсто слаже на металну шипку.

Без сувишних зачина: Од зачина се користи једино крупна со, чиме се жели потпуно сачувати природан и богат укус домаће јањетине.

Удаљеност од ватре: Печење траје око сат времена. Жар не смије бити непосредно испод меса, већ довољно удаљен како би топлота равномјерно пекла јањетину без исушивања. Ватра се током печења постепено појачава.

Природна хрскавост: При припреми није потребно користити брашно, презле или друге додатке за стварање корице. Квалитетна млада јањетина током печења сама развија савршену хрскаву површину.

Након што се скине са ватре, месо се оставља неколико минута да одмори како би се сокови правилно распоредили, а затим се послужује уз домаћи кромпир, свјеже прилоге и чашу врхунског брачког вина, преноси Загреб.инфо.

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