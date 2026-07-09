Опрез ујутру: Ове навике убрзавају старење

Аутор:АТВ редакција
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Доручак се често сматра најважнијим оброком у дану, али поједине јутарње навике и грешке које правимо одмах након буђења могу негативно утицати на здравље.
Стручњаци упозоравају да ове лоше одлуке, дугорочно гледано, доприносе знатно бржем старењу организма и драматично повећавају ризик од здравствених проблема који се повезују са краћим животним вијеком.
Уколико су вам младалачки изглед и виталност важни, избор хране на самом почетку дана диктира како ће ваше тијело функционисати. Нутриционисткиња Роксана Ехсани истиче да је доручак идеалан тренутак да се унесу влакна и антиоксиданси. Нутрициониста Џонатан Валдез предлаже обавезно укључивање поврћа богатог витаминима А и Ц, као и протеина неопходних за производњу колагена, што директно утиче на то да изгледате свјеже и осјећате се енергично.
Ако ујутру бирате брза и нездрава рјешења, правите подлогу за прерано старење ћелија. Ово је пет најчешћих навика које морате промијенити:
Кафе богате калоријама, пуне шећера, сирупа и шлага су најгори избор за почетак дана. Оне не пружају стално ослобађање енергије, већ доводе до наглог скока инсулина, након чега ниво енергије брзо пада, остављајући вас уморним. Уз оброк се радије одлучите за лакшу, црну кафу или чај.
Сланина, кобасице и пецива из пекара пуни су засићених масти, натријума и нитрата. Ови састојци изазивају инфламаторни стрес у тијелу, повећавају лош холестерол и крвни притисак, што убрзава старење коже и органа. Бољи избор је тортиља од цијелог зрна са јајима и поврћем.
Ако је ваш доручак колоритно "неутралан" (хљеб, паштета, лиснато тијесто), тијелу ускраћујете кључне микронутријенте. Антиоксиданси из свјежег воћа и поврћа су брана против старења. Додајте спанаћ и парадајз у сендвич са јајетом, или убаците бобичасто воће у јогурт и смути.
Вода је кључна да би кожа остала еластична, а токсини се избацили из организма. Избјегавање воде ујутру директно утиче на стварање бора. Препорука је шест до осам чаша воде дневно, а најбољи показатељ хидратације је свијетла боја урина.
Ово је једна од најштетнијих навика за дуговјечност. Истраживања показују да људи који редовно доручкују имају много здравије навике и уносе више влакана. Ако ујутру осјећате мучнину или ситост, вјероватно сте претјерали са вечером. Чак и мала ужина, попут банане и шаке ораха, боља је од потпуног гладовања, јер спречава преједање касније током дана, преноси Данас.рс.
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