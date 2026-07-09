Возачи нашли нови начин да преваре радаре

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћајни прекршаји и даље представљају велики проблем у бројним државама, упркос све софистициранијим системима контроле.
Модерне камере данас без потешкоћа биљеже прекорачење брзине, пролазак кроз црвено свјетло или неплаћени улазак у зоне с посебним саобраћајним правилима, но поједини возачи пронашли су начине како избјећи њихово очитавање.
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Наиме, недавно су велику пажњу привукле су такозване “невидљиве” регистарске плочице. Британски "Бирмингем Лајв" писао је како су неки возачи почели користити регистарске таблице с инфрацрвеним рефлектујућим својствима, познате као 3Д и 4Д. Због начина на који одбијају свјетлост, камере у појединим случајевима не могу исправно очитати слова и бројеве.
Иако британски прописи јасно одређују изглед регистарских ознака, укључујући димензије, фонт и боје, посљедњих година на тржишту су се појавиле бројне модерне варијанте које формално задовољавају законске захтјеве, али могу отежати рад аутоматских система за контролу саобраћаја.
Најраширеније су и даље класичне 2Д регистарске плочице с равним, отиснутим знаковима на бијелој или жутој подлози. Код 3Д изведби слова и бројеви израђени су као рељефни елементи који се издвајају из подлоге, најчешће у црној боји, захваљујући ласерској обради и посебном поступку израде.
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Још даље отишле су 4Д регистарске плочице које нуде додатне могућности обликовања и персонализације. Управо је та разноликост дизајна довела до проблема јер одређене изведбе могу отежати или онемогућити камерама правилно препознавање регистарске ознаке, иако су на први поглед потпуно легалне.
Због све чешћих покушаја злоупотребе британска полиција почела је користити нову генерацију камера које могу открити лажне или прикривене регистарске плочице. Већ током првих контрола евидентирано је више прекршаја, а возачима су изречене новчане казне од 100 фунти, односно приближно 116 евра.
Полиција је упозорила да ће се контроле наставити те да сви који користе овакве методе рискирају санкције. Посебно строга правила вриједе за лиценциране таксисте којима, осим новчане казне, пријети и губитак дозволе за рад. Такве су провјере већ покренуте у округу Вулверхемптон.
Уз спорне 3Д и 4Д плочице, појавио се још један метод избјегавања саобраћајних камера. Ријеч је о посебним рефлектујућим наљепницама које се лијепе преко појединих знакова на регистарској ознаци.
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Голим оком регистрација изгледа сасвим уобичајено, но када је сними камера са блицом, рефлексија свјетлости може спријечити исправно очитавање, преноси "Дневно".
Наљепнице су осмишљене тако да бројеви и слова остану читљиви људима, али не и системима за аутоматско препознавање регистарских ознака. Тиме се отежава идентификација возила, а возачи покушавају избјећи одговорност за саобраћајне прекршаје.
Британски прописи јасно налажу да регистарске ознаке морају бити потпуно видљиве и лако читљиве у свим условима.
Свака манипулација, било кориштењем посебних регистарских плочица или рефлектујућих наљепница, сматра се прекршајем који може резултирати новчаном казном, одузимањем возачке дозволе, а у озбиљнијим случајевима и кривичним поступком.
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