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Остојић: Борба за независност Српске биће настављена

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 14:59

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Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Фото: АТВ

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић рекао је да борба за потпуну независност и слободу Српске траје и данас и да ће бити настављена, а да је Херцеговачки устанак био искра којом су се Срби водили у Одбрамбено-отаџбинском рату.

"Даће Господ да једном будемо потпуно независни и да једном Србија, Црна Гора и Република Српска буду једна држава, "изјавио је Остојић у Крековима код Невесиња гдје је обиљежена 151 година од Невесињске пушке.

Оцијенио је да је и изразио задовољство што се данас у јуначкој, храброј Херцеговини, постојбини Светог Саве и Немањића, обиљежава овај историјски догађај.

"Од Боја на Косову до данашњег дана, на овим просторима траје борба српског народа за слободу. Херцеговачки устанак је изазвао буру на Балкану. Та борба српског народа за слободу довела је до Велике источне кризе, до рата између Србије и Отоманске империје, и Црне Горе против Отоманске империје", подсјетио је Остојић.

Према његовим ријечима, тадашња борба резултирала је Берлинским конгресом, независношћу Србије и Црне Горе, те њиховим територијалним проширењем.

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Прва Невесињска пушка био је устанак подигнут у мјесту Крекови код Невесиња 9. јула 1875. године против отоманске власти и убрзо се проширио на цијелу БиХ, уз подршку Србије и Црне Горе.

То је временом прерасло у српско-турски рат. На Берлинском конгресу 1878. године Србија и Црна Гора добиле су независност и територијално проширење, док је Аустроугарска на 30 година окупирала БиХ.

(СРНА)

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