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Погледајте гдје Иранци држе тијело убијеног ајатолаха, Финци у шоку

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 15:33

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Погледајте гдје Иранци држе тијело убијеног ајатолаха, Финци у шоку
Фото: Tanjug/AP/Khalil Hamra

Фински трговачки ланац Кеско покренуо је интерну истрагу након што се на снимцима погребне поворке убијеног иранског врховног вође, ајатолаха Алија Хамнеија, у ирачком граду Карбали појавио расхладни камион с ознакама које подсјећају на визуелни идентитет њиховог малопродајног ланца К група (K Group).

На видео-снимку агенције Ројтерс (Reuters) види се како ожалошћени окружују расхладни камион, након чега се отварају задња врата возила. Из товарног простора излази маглица, а мушкарци одјевени у црно износе челични ковчег прекривен иранском заставом. Ројтерс наводи да је ријеч о Хамнеијевом ковчегу.

Збуњени челници Кеска поручили су да су за случај сазнали тек након што су се снимци појавили у медијима, те нагласили да компанија нема никакву директну повезаност с возилом, пише „Хелсинки тајмс“ (Helsinki Times).

Објаснили су да не посједују властите камионе за превоз робе, већ да превоз обављају уговорени логистички партнери. Према њиховој процјени, највјероватније је један од партнера продао камион без уклањања ознака К групе, иако уговори обавезују превознике да прије продаје уклоне све наљепнице и обиљежја компаније.

Хамнеи је погинуо 28. фебруара у ваздушним нападима које су извеле Сједињене Америчке Државе и Израел након ескалације сукоба. Његова вишедневна сахрана почела је у Ирану, а потом је настављена у ирачким светим градовима Наџафу и Карбали, важним одредиштима за шиитске муслимане.

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У сриједу су хиљаде људи у Наџафу пратиле ковчег уз повике „Смрт Америци“ и „Смрт Израелу“, док су се изнад окупљених вијориле иранске и ирачке заставе, те заставе проиранских ирачких милиција. Након церемонија у Ираку, ковчег је враћен у Иран, гдје ће Хамнеи бити сахрањен у свом родном Машхаду, једном од најсветијих градова у земљи.

Ирански предсједник Масуд Пезешкијан и команданти Корпуса исламске револуционарне гарде такође су стигли како би учествовали у поворци.

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Тагови :

ајатолах Али Хамнеи

сахрана

хладњача

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