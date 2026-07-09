Погледајте гдје Иранци држе тијело убијеног ајатолаха, Финци у шоку

Аутор:АТВ редакција
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Фински трговачки ланац Кеско покренуо је интерну истрагу након што се на снимцима погребне поворке убијеног иранског врховног вође, ајатолаха Алија Хамнеија, у ирачком граду Карбали појавио расхладни камион с ознакама које подсјећају на визуелни идентитет њиховог малопродајног ланца К група (K Group).
На видео-снимку агенције Ројтерс (Reuters) види се како ожалошћени окружују расхладни камион, након чега се отварају задња врата возила. Из товарног простора излази маглица, а мушкарци одјевени у црно износе челични ковчег прекривен иранском заставом. Ројтерс наводи да је ријеч о Хамнеијевом ковчегу.
Збуњени челници Кеска поручили су да су за случај сазнали тек након што су се снимци појавили у медијима, те нагласили да компанија нема никакву директну повезаност с возилом, пише „Хелсинки тајмс“ (Helsinki Times).
For some strange reason, Ali Khamenei's corpse was transported in a Finnish grocery store truck: pic.twitter.com/71dnclsVvZ— Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) July 9, 2026
Објаснили су да не посједују властите камионе за превоз робе, већ да превоз обављају уговорени логистички партнери. Према њиховој процјени, највјероватније је један од партнера продао камион без уклањања ознака К групе, иако уговори обавезују превознике да прије продаје уклоне све наљепнице и обиљежја компаније.
Хамнеи је погинуо 28. фебруара у ваздушним нападима које су извеле Сједињене Америчке Државе и Израел након ескалације сукоба. Његова вишедневна сахрана почела је у Ирану, а потом је настављена у ирачким светим градовима Наџафу и Карбали, важним одредиштима за шиитске муслимане.
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У сриједу су хиљаде људи у Наџафу пратиле ковчег уз повике „Смрт Америци“ и „Смрт Израелу“, док су се изнад окупљених вијориле иранске и ирачке заставе, те заставе проиранских ирачких милиција. Након церемонија у Ираку, ковчег је враћен у Иран, гдје ће Хамнеи бити сахрањен у свом родном Машхаду, једном од најсветијих градова у земљи.
Ирански предсједник Масуд Пезешкијан и команданти Корпуса исламске револуционарне гарде такође су стигли како би учествовали у поворци.
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