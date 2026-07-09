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Песков: Довољан потенцијал за наставак специјалне војне операције

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 13:19

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Русија је спремна за проналажење мирног рјешења за украјинско питање, али има довољан потенцијал да дјелује независно и настави специјалну војну операцију, рекао је Ројтерсу портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Он је коментарисао ранију објаву Ројтерса у којој је наведено да ће Русија, наводно, одустати од идеје да се пронађе дипломатско рјешење за сукоб у Украјини након недавних украјинских напада на руску територију.

Песков је раније навео да што кијевски режим више врши нападе на руску територију, то ће морати да буде шира тампон зона на граници са Украјином, преноси Срна.

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Тагови :

Дмитриј Песков

Руска војна операција 2026

Русија

Украјина

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