Песков: Довољан потенцијал за наставак специјалне војне операције

Аутор:АТВ редакција
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Русија је спремна за проналажење мирног рјешења за украјинско питање, али има довољан потенцијал да дјелује независно и настави специјалну војну операцију, рекао је Ројтерсу портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је коментарисао ранију објаву Ројтерса у којој је наведено да ће Русија, наводно, одустати од идеје да се пронађе дипломатско рјешење за сукоб у Украјини након недавних украјинских напада на руску територију.
Песков је раније навео да што кијевски режим више врши нападе на руску територију, то ће морати да буде шира тампон зона на граници са Украјином, преноси Срна.
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