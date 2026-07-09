Ужас у Њемачкој: Топлотни талас однио више од 5.000 живота

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Због посљедица екстремних врућина преминуло је више од 5.000 људи у Њемачкој, саопштио је данас Институт за јавно здравље Роберт Кох (РКИ).
Институт наводи да је највећи број смртних случајева забиљежен током топлотног таласа крајем јуна.
Према седмичном извјештају РКИ, врућине су биле повезане са око 5.120 смртних случајева, од којих се приближно 4.270 односило на особе старије од 75 година, преноси Ројтерс.
РКИ наводи да је међу жртвама било више жена него мушкараца, углавном зато што жене чине већи дио најстарије популације.
Служба Европске уније за климатске промјене Коперникус саопштила је да је западна Европа имала најтоплији јун откако постоје мјерења, са просјечном температуром од 20,74 степена Целзијуса, преноси Танјуг.
Здравље
Језива инфекција "однијела" дјечаку ноге: Почело температуром, па прерасло у сепсу
Власти у Француској, Белгији, Шпанији и Холандији пријавиле су више од 4.700 додатних смртних случајева током периода од 20. до 28. јуна, који је обухватио најинтензивнији дио топлотног таласа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
14
02
13
49
13
44
13
43
13
43
Тренутно на програму