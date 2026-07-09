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Ужас у Њемачкој: Топлотни талас однио више од 5.000 живота

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 11:26

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врућина висока температура
Фото: Pexel/Andrea Piacquadio

Због посљедица екстремних врућина преминуло је више од 5.000 људи у Њемачкој, саопштио је данас Институт за јавно здравље Роберт Кох (РКИ).

Институт наводи да је највећи број смртних случајева забиљежен током топлотног таласа крајем јуна.

Према седмичном извјештају РКИ, врућине су биле повезане са око 5.120 смртних случајева, од којих се приближно 4.270 односило на особе старије од 75 година, преноси Ројтерс.

РКИ наводи да је међу жртвама било више жена него мушкараца, углавном зато што жене чине већи дио најстарије популације.

Служба Европске уније за климатске промјене Коперникус саопштила је да је западна Европа имала најтоплији јун откако постоје мјерења, са просјечном температуром од 20,74 степена Целзијуса, преноси Тан‌југ.

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Власти у Француској, Белгији, Шпанији и Холандији пријавиле су више од 4.700 додатних смртних случајева током периода од 20. до 28. јуна, који је обухватио најинтензивнији дио топлотног таласа.

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Тагови :

врућина

топлотни талас

Њемачка

Рекордни топлотни талас

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