Цвијановић: Слобода се не добија на тацни; У будућност корачамо уздигнуте главе

Аутор:АТВ редакција
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Српски народ је на тежи начин и уз огромне жртве научио да се слобода не добија на тацни, него се она осваја како у рату, тако и у миру, истакла је српски члан Предсједништва Бих Жељка Цвијановић.
Цвијановић је истакла да поштовање и захвалност према онима који су за ту слободу положили своје животе или дали дијелове свог тијела, најмање је што им дугују институције и грађани Републике Српске.
У обраћању на обиљежавању историјског догађаја од републичког значаја "Устанци Срба у Херцеговини - Невесињске пушке" у Невесињу, у организацији одбора за његовање традиције ослободилачких ратова влада Републике Српске и Републике Србије, Цвијановић је нагласила да се у Херцеговини историја не учи само из књига, него се она живи и преноси са кољена на кољено и додала да Херцеговци своју прошлост памте и кроз усмена предања и народне мудрости које са поносом носе гдје год да оду.
"Велика ми је част што сам данас овдје, када обиљежавамо 151 годину од како је храбри српски народ одлучио да преузме ствар у своје руке и да се избори за слободу која му је вијековима била ускраћена. Нажалост, иако смо се након тог устанка ослободили јарма Отоманске империје, наша борба за слободу никада није престала", рекла је Цвијановић.
Она је нагласила да су храбри и часни Херцеговци у посљедњем Одбрамбено-отаџбинском рату још једном показали своју љубав према слободи и отаџбини.
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"Митровданске офанзиве, и прва и друга, представљају неке од најзначајнијих битака које су омогућиле опстанак Републике Српске у којој данас, слободно и поносно, живимо и коју желимо оставити нашим будућим генерацијама. Данас се пред нама налазе неки други изазови. Хвала Богу, умјесто пушке наше оружје данас су дипломатија, посвећеност економском развоју, јасан политички став и предан рад на јачању наших институција како би обезбиједили да Република Српска буде сигурно мјесто за живот свим генерацијама које долазе иза нас", нагласила је Цвијановић.
Она је рекла да та борба није лака и да су изазови данас другачији него што је то раније био случај.
"И зато се од нас, који смо добили повјерење народа да штитимо интересе Републике Српске и радимо на њеном развоју, очекује да на том задатку будемо мудри, стрпљиви и рационални. Од нас се очекује да увијек пажљиво слушамо шта нам то поручује народ. Стога је наша дужност да не изневјеримо идеале уткане у Невесињску пушку и Митровданску офанзиву, да ту слободу коју су нам дали наши преци, слободарски и правдољубиви народ Херцеговине и свих других дијелова Републике Српске, преточимо у нашу просперитетну, стабилну и сигурну будућност", указала је Цвијановић.
Наш завјет је, каже она, да докажемо да њихова борба није узалудна, да чувамо наш идентитет, нашу традицију и институције Републике Српске, да не одустајемо од наших вриједносних принципа, наших обичаја, нашег идентитета и наше традиције.
"За то су нам потребни мир, стабилност, упорност, и трајна љубав, како једних за друге, тако и за оно што као заједница, дакле сви заједно, представљамо", нагласила је Цвијановић.
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Такође, додала је, треба истаћи да Херцеговина није само чувар наше традиције или подсјетник на идеале које не смијемо изневјерити, већ и један од најважнијих стубова наше будућности и економског развоја у цјелини.
Према њеним ријечима, потенцијали који се налазе у цијелом овом крају - од пољопривреде, енергетике, туризма - представљају озбиљан темељ за даље инвестиције и унапређење економског положаја како Невесиња, тако и свих осталих општина Херцеговине.
"Наш циљ је да видимо Невесиње и херцеговачке општине као мјеста у којима млади остају, гдје заснивају своје породице и гдје виде сигурну перспективу за своју дјецу", рекла је Цвијановић.
Она је истакла да ће институције Републике Српске наставити да улажу у инфраструктуру, у локалну привреду и у пројекте који доносе нова радна мјеста.
"Наш циљ је снажна, економски независна и стабилна Република Српска која гради мостове сарадње, али која чврсто држи до својих права и свог идентитета. Драги Невесињци и сви остали Херцеговци, живимо у свијету који се брзо мијења и у којем влада непредвидљивост. Пред нама су нови глобални и регионални изазови. Ми ћемо као народ и као Република лакше проћи кроз те изазове ако разумијемо пут којим идемо и ако смо на том путу окупљени око интереса Републике Српске. У јединству народа и институција лежи снага наше заједнице", нагласила је Цвијановић.
Сасвим је сигурно, каже она, да се на том путу морају правити и одређени компромиси, али исто тако морамо бити сигурни да ти компромиси никада неће бити на штету Републике Српске, нашег идентитета и наших институција.
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"Али, ако нас је историја нечему научила, то је да за наш народ нема препреке коју не можемо савладати када смо јединствени. Саборност коју сте показали у најтежим временима одбране мора бити наш путоказ и у миру. Будимо јединствени у изградњи бољег живота, у поштовању једни других и у љубави према нашој отаџбини. Нека нам храброст устаника из 1875. и снага митровданских хероја из 1992. буду вјечна инспирација да стварамо, градимо и чувамо сваки педаљ наше земље. Одавде, из поносног Невесиња, шаљемо поруку мира, стабилности и чврсте ријешености да корачамо у будућност уздигнуте главе. Живјело поносно Невесиње! Живјела Херцеговина! Живјела Република Српска", поручила је Цвијановић.
(СРНА)
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