Аутор:АТВ редакција
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Одлука о именовању чланова Комисије није могла ступити на снагу чак ни по тумачењу правног експерта и актуелног амбасадора БиХ у Њемачкој Дамира Арнаута, тврди правник Огњен Тадић.
"Арнаут очито није у материји", каже Тадић на Икс-у.
D. Arnaut očito nije u materiji.— Ognjen Tadić (@ognjen_tadic) July 8, 2026
Odluka o imenovanju članova Komisije nije mogla stupiti na snagu čak ni po njegovom tumačenju. Zbog preglasavanja, a u skladu sa čl. 36. st. 3 i čl. 38. st. 4. Poslovnika o radu Predsjedništva BiH morala je otići na potvrdu u Predstavnički dom PS. pic.twitter.com/lerJe9vCrX
Наводи да због прегласавања, а у складу са чл. 36. ст. 3 и чл. 38. ст. 4. Пословника о раду Предсједништва БиХ морала је отићи на потврду у Представнички дом Парламентарне скупштине.
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