Logo

Тадић: Арнаут очито није у материји

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 11:41

Коментари:

0
Тадић: Арнаут очито није у материји
Фото: АТВ

Одлука о именовању чланова Комисије није могла ступити на снагу чак ни по тумачењу правног експерта и актуелног амбасадора БиХ у Њемачкој Дамира Арнаута, тврди правник Огњен Тадић.

"Арнаут очито није у материји", каже Тадић на Икс-у.

Наводи да због прегласавања, а у складу са чл. 36. ст. 3 и чл. 38. ст. 4. Пословника о раду Предсједништва БиХ морала је отићи на потврду у Представнички дом Парламентарне скупштине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Огњен Тадић

Комисија за очување националних споменика

Дамир Арнаут

Коментари (0)

Више из рубрике

Минић подвукао: Свих 500 дјеце погинулих бораца биће запослено

Република Српска

Минић подвукао: Свих 500 дјеце погинулих бораца биће запослено

2 ч

4
Сједница Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Почела расправа: За величање НДХ и тзв. Армије БиХ до три године затвора

2 ч

0
Сједница Владе Републике Српске

Република Српска

Ови градови и општине добијају новац: 34 милиона за 14 пројеката

2 ч

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић у Невесињу

Република Српска

Минић: Дјеца погинулих бораца из Невесиња добиће посао у РиТЕ Гацко

3 ч

4

  • Најновије

14

02

Врућина однијела више од 5 хиљада живота: Катастрофа у Њемачкој

13

49

Немедицинском кадру УКЦ-а Српске додатак од 150 марака

13

44

Доста је било натезања са новцем: Ова четири знака Зодијака ускоро пуне новчанике

13

43

Масовна еутаназија свиња у Хртковцима

13

43

Познато када на терен излазе Ђоковић и Синер

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима