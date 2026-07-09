Тадић: Арнаут очито није у материји

D. Arnaut očito nije u materiji.

Odluka o imenovanju članova Komisije nije mogla stupiti na snagu čak ni po njegovom tumačenju. Zbog preglasavanja, a u skladu sa čl. 36. st. 3 i čl. 38. st. 4. Poslovnika o radu Predsjedništva BiH morala je otići na potvrdu u Predstavnički dom PS. pic.twitter.com/lerJe9vCrX