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Крај драме у Палама: Мушкарац сишао с дрвета након вишесатних преговора

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 12:23

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Крај драме у Палама: Мушкарац сишао с дрвета након вишесатних преговора
Фото: SRNA

Мушкарац, који је јуче изазвао драму када се попео на дрво у мјесту Хан Дервента код Пала, јутрос је безбједно сишао са стабла и указна му је љекарска помоћ.

Како наводе у ПУ Источно Сарајево ради се о мушкарцу из Сарајева, чији је нестанак пријављен прије два дана и који је данас предат у надлежност МУП-а Кантона Сарајево.

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”Лице је јуче лоцирано на подручју Пала и са истим су од подневних часова вођени преговори да сиђе са високог двета на које се попео. Заједничким ангажовањем припадника Полицијске управе, Ватрогасне јединице Пале, Дома здравља Пале и самих чланова породице, мушкарац је јутрос безбједно сишао”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.

Додају да је мушкарцу, прије предају МУП-у Кантона Сарајево, указана медицинска помоћ.

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Тагови :

Пале

Дрво

Полиција

преговори

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