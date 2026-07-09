Крај драме у Палама: Мушкарац сишао с дрвета након вишесатних преговора

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац, који је јуче изазвао драму када се попео на дрво у мјесту Хан Дервента код Пала, јутрос је безбједно сишао са стабла и указна му је љекарска помоћ.
Како наводе у ПУ Источно Сарајево ради се о мушкарцу из Сарајева, чији је нестанак пријављен прије два дана и који је данас предат у надлежност МУП-а Кантона Сарајево.
Друштво
Драма у Палама: Полиција преговара са мушкарцем да сиђе с дрвета
”Лице је јуче лоцирано на подручју Пала и са истим су од подневних часова вођени преговори да сиђе са високог двета на које се попео. Заједничким ангажовањем припадника Полицијске управе, Ватрогасне јединице Пале, Дома здравља Пале и самих чланова породице, мушкарац је јутрос безбједно сишао”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.
Додају да је мушкарцу, прије предају МУП-у Кантона Сарајево, указана медицинска помоћ.
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