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Цивилна заштита интервенисала због зоље

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 09:38

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Цивилна заштита интервенисала због зоље

Деминерски тим Републичке управе Цивилне заштите уклонио је зољу из породичне куће у Равницама код Новог Града.

Зоља је уклоњена јуче након дојаве грађана, речено је Срни у Цивилној заштити Нови Град.

Ово је била седма интервенција деминерског тима у Новом Граду од почетка године.

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Тагови :

Зоља

Цивилна заштита РС

Нови Град

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