Цивилна заштита интервенисала због зоље

Аутор:АТВ редакција
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Деминерски тим Републичке управе Цивилне заштите уклонио је зољу из породичне куће у Равницама код Новог Града.
Зоља је уклоњена јуче након дојаве грађана, речено је Срни у Цивилној заштити Нови Град.
Ово је била седма интервенција деминерског тима у Новом Граду од почетка године.
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