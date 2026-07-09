"Бисери Пливе" одушевили публику: Општина Језеро представила Српску у Зеленодољску

Аутор:АТВ редакција
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Делегација Општине Језеро, предвођена начелницом Снежаном Ружичић, боравила је у Републици Татарстан, гдје је на позив градоначелника Зеленодољска Михаила Павловича Афанасјева учествовала на традиционалној манифестацији словенске културе "Иван Купала", одржаној 4. јула у парку "Брезов гај".
Посјета Републици Татарстан реализована је уз подршку Палате предсједника Републике Српске, а представља прву сарадњу на нивоу локалних заједница након званичних сусрета и успостављања сарадње између Владе Републике Татарстан и Владе Републике Српске, чиме је отворено ново поглавље у повезивању локалних заједница двије пријатељске републике.
Током посјете одржан је званичан састанак са градоначелником Зеленодољска, на којем је разговарано о могућностима унапређења пријатељске сарадње између двије локалне заједнице, с посебним акцентом на област културе, туризма, размјену искустава и реализацију заједничких пројеката.
Начелница Снежана Ружичић истакла је да овакви сусрети представљају значајан корак у повезивању локалних заједница и отварању нових могућности за међународну сарадњу.
"Велика ми је част што смо имали прилику да представимо Језеро у Републици Татарстан и разговарамо о могућностима будуће сарадње. Вјерујем да пријатељства која градимо кроз културу, традицију и међусобно поштовање могу донијети бројне користи нашој општини, прије свега кроз размјену искустава и развој заједничких пројеката", рекла је Ружичићева.
Она је нагласила да је током састанка разматрана и могућност потписивања Споразума о сарадњи између Општине Језеро и града Зеленодољска.
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"Наш циљ је да Језеро буде препознато и ван граница Републике Српске, као средина која његује своју традицију, али је истовремено отворена за нова партнерства и међународну сарадњу. Увјерена сам да ће разговори које смо водили представљати добар темељ за будуће заједничке пројекте", поручила је Ружичићева.
Делегација Општине Језеро потом је присуствовала централном програму манифестације “Иван Купала“, једног од најзначајнијих празника словенске културе, посвећеног очувању обичаја, традиције и културног насљеђа.
Начелница Општине Језеро Снежана Ружичић обратила се учесницима и неколико десетина хиљада посјетилаца манифестације, говорећи о пријатељским односима Републике Српске и Републике Татарстан, као и историјским, културним и духовним везама српског и руског народа.
"Велика ми је част што сам имала прилику да се обратим на овој значајној манифестацији и представим не само Општину Језеро, већ и Републику Српску. Вјерујем да овакви сусрети додатно учвршћују пријатељске односе наших народа и отварају простор за још снажнију сарадњу у областима културе, образовања, туризма и других заједничких пројеката", истакла је Ружичићева.
Посебан допринос манифестацији дали су чланови етно ансамбла "Бисери Пливе" из Језера, који су својим наступом представили културну традицију и обичаје нашег краја, достојно представљајући Општину Језеро и Републику Српску пред бројним посјетиоцима.
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Током тродневне посјете делегација је обишла и знаменитости Казања, међу којима Казањски кремљ, Старотатарску слободу, Саборну цркву Казањске иконе Пресвете Богородице и комплекс "Туган Авилим", учествовала у радионици припреме традиционалног татарског пецива ечпочмак, посјетила Раифски Богородичин мушки манастир, Музеј историје и културе града Зеленодољска и Омладински центар "Порт", гдје је организовано дружење са дјецом из овог округа.
Посљедњег дана посјете делегација је обишла историјско острво-град Свијажск, његове музеје и манастирске комплексе, упознајући се са богатим културним и духовним насљеђем овог дијела Републике Татарстан.
Посјета Републици Татарстан потврдила је опредијељеност Општине Језеро да кроз међународну сарадњу, културну размјену и промоцију својих вриједности гради нова партнерства и доприноси развоју локалне заједнице.
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