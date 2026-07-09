Ово су износи увећаних пензија: Влада Српске дефинитивно одлучила

Аутор:Стеван Лулић
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Влада Републике Српске дефинитивно је одлучила за колико ће ванредно повећане пензије за мјесец јул.
"Одлуком о ванредном усклађивању општег бода и пензија, Влада Републике Српске је ускладила општи бод и пензије остварене до 31. јула 2026. године тако да се повећавају за 3,55%. Укупно повећање пензија остварених у 2026. години по основу редовног и ванредног усклађивања износи 10%", потврђено је из Владе Српске.
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У вези с тим одређени су и износи најнижих пензија.
По годинама радног стажа оне ће износити:
Износи најниже пензије од 1. августа 2026. године одређени су тако што су износи најниже пензије за јули 2026. године повећани за наведени проценат усклађивања пензија, односно 3,55%.
"Основни разлог за доношење ове одлуке је побољшање материјалног положаја најугроженије категорије корисника права из пензијског и инвалидског осигурања, односно корисника којима је износ пензије одређен по општим прописима нижи од најниже пензије, па им се исплаћује најнижа пензија", кажу у Влади Српске.
За повећање пензија потребна су додатна средства у износу од око милион и по КМ мјесечно, односно око 7.500.000,00 КМ до краја 2026. године.
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