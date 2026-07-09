Logo

Ово су износи увећаних пензија: Влада Српске дефинитивно одлучила

Аутор:

Стеван Лулић
09.07.2026 10:48

Коментари:

2
Новац
Фото: ATV

Влада Републике Српске дефинитивно је одлучила за колико ће ванредно повећане пензије за мјесец јул.

"Одлуком о ванредном усклађивању општег бода и пензија, Влада Републике Српске је ускладила општи бод и пензије остварене до 31. јула 2026. године тако да се повећавају за 3,55%. Укупно повећање пензија остварених у 2026. години по основу редовног и ванредног усклађивања износи 10%", потврђено је из Владе Српске.

Некретнине / Илустративна фотографија

Друштво

Стигли први захтјеви за поврат ПДВ-а: ''Фалични'' су

У вези с тим одређени су и износи најнижих пензија.

По годинама радног стажа оне ће износити:

  • најнижа пензија у Републици износи 361,75 КМ
  • најнижа пензија за 15 година пензијског стажа и више износи 434,15 КМ
  • најнижа пензија за 20 година пензијског стажа и више, а мање од 30 износи 506,52 КМ
  • најнижа пензија за 30 година пензијског стажа и више, а мање од 40 износи 578,94 КМ
  • најнижа пензија за 40 година пензијског стажа и више износи 723,70 КМ.

За повећање милион и по мјесечно

Износи најниже пензије од 1. августа 2026. године одређени су тако што су износи најниже пензије за јули 2026. године повећани за наведени проценат усклађивања пензија, односно 3,55%.

"Основни разлог за доношење ове одлуке је побољшање материјалног положаја најугроженије категорије корисника права из пензијског и инвалидског осигурања, односно корисника којима је износ пензије одређен по општим прописима нижи од најниже пензије, па им се исплаћује најнижа пензија", кажу у Влади Српске.

За повећање пензија потребна су додатна средства у износу од око милион и по КМ мјесечно, односно око 7.500.000,00 КМ до краја 2026. године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пензије

Пензионери

Повећање пензија

Влада Републике Српске

Коментари (2)

Више из рубрике

Новац

Економија

Плата преко 2.000 евра: Ово је најплаћенији посао у Хрватској

5 ч

0
Pustinja

Економија

Фараонски пројекат од 15 милијарди: Претварају пустињу у плодне њиве

5 ч

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Економија

Велики раст цијене нафте

5 ч

0
Жене скупљају смеће и одлажу у пластичну кесу.

Економија

Мајка и кћерка од туђег смећа направиле кућу и обогатиле се

5 ч

0

  • Најновије

14

02

Врућина однијела више од 5 хиљада живота: Катастрофа у Њемачкој

13

49

Немедицинском кадру УКЦ-а Српске додатак од 150 марака

13

44

Доста је било натезања са новцем: Ова четири знака Зодијака ускоро пуне новчанике

13

43

Масовна еутаназија свиња у Хртковцима

13

43

Познато када на терен излазе Ђоковић и Синер

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима