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Умрла Бони Тајлер

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 11:34

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пјевачица и рок звијезда Бони Тајлор
Фото: YouTube/printscreen

Велшка поп пјевачица Бони Тајлер преминула је у 76. години, јавио је Би-Би-Си.

У извјештају се наводи да је Тајлерова преминула синоћ у болници у Португалији.

Тајлерова је у мају хитно пребачена у болницу у Фару, у Португалу, на хитну операцију цријева и стављена је у индуковану кому како би јој се помогло у опоравку.

Њен портпарол је прошлог мјесеца рекао да она више није у коми, али да је и даље веома лоше и да се налази на одјељењу за интензивну његу, преноси Срна.

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Тагови :

Бони Тајлер

Преминула Бони Тајлер

Пјевачица

пјевачица Бони Тајлер

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