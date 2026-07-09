Умрла Бони Тајлер

Аутор:АТВ редакција
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Велшка поп пјевачица Бони Тајлер преминула је у 76. години, јавио је Би-Би-Си.
У извјештају се наводи да је Тајлерова преминула синоћ у болници у Португалији.
Тајлерова је у мају хитно пребачена у болницу у Фару, у Португалу, на хитну операцију цријева и стављена је у индуковану кому како би јој се помогло у опоравку.
Њен портпарол је прошлог мјесеца рекао да она више није у коми, али да је и даље веома лоше и да се налази на одјељењу за интензивну његу, преноси Срна.
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