Жика Јакшић открио детаље операције: Имам баг у говору, ухвати ме паника

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Водитељ Жика Јакшић недавно је хируршком интервенцијом ријешио дугогодишњи проблем са видом и више не носи наочаре.
Јакшић је средином прошле године претрпио мождани удар, а недавно је због још једног здравственог проблема, додуше, много лакшег завршио у операционој сали.
"Морам вам рећи да сам извршио операцију је л’ примјећујете да не носим наочаре? Читам све на близину, видим на даљину, то сам урадио прије три дана. Био сам у Загребу и оперисао се. Доктор ми је ставио нове очи (смијех), све је трајало десет минута. Ја сад видим као беба, и на близину и на даљину", открио је Жика за Ало.
Додао је да је на близину имао диоптрију +2.75.
"Морао сам 15 година да носим наочаре. Толико ме је то фрустрирало, узми телефон и стави наочаре, да прочиташ нешто узми наочаре, нисам могао таблице да прочитам са раздаљине од пет метара", казао је он.
Јакшић се прије неког времена уочио са озбиљним здравственим проблемима. Он је прошле године доживео мождани удар, а сада се скоро сасвим опоравио, међутим, још увек, како каже, има "баг" у говору.
"Опоравио сам се 90 посто, још увијек можда кад причам нека ријеч ми зафали, то можда траје секунду, често саговорник не примети тај "баг" што се мени дешава, али мени је у глави то велика паника, али ја сам се навикао на то. Живим нормално. То су милисекунде",искрено је признао Жика за Блиц недавно.
Он је, потом, открио да не тренира, али осврнуо се и на физикалне терапије.
"Не тренирам, то је била терапија, осам мјесеци ишао сам на физикалне терапије и код логопеда и то ми је помогло. Сад не осјећам потребу за тим", истакао је водитељ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
12 ч0
Сцена
16 ч0
Сцена
20 ч0
Сцена
20 ч0
Најновије
10
48
10
47
10
42
10
34
10
28
Тренутно на програму