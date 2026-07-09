Радмили је мајка бранила да се уда за слијепог Владислава, а она му родила 19 дјеце

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Животни пут Радмиле Крсмановић из краљевачког села Гокчанице представља дирљиво свједочанство о безусловној љубави, одрицању и несвакидашњој породичној снази.
У брачне воде упловила је са само 18 година, свјесно кршећи мајчину изричиту забрану, будући да је човјек њеног живота био потпуно слијеп.
Радмила свједочи да је њено срце припадало искључиво њему, иако јој удварача у младости није мањкало. Током деценија заједничког живота никада није посумњала у исправност свог избора, а данас поносно истиче да је поред себе имала дивног супруга са којим је подигла чак деветнаесторо дјеце.
Свијет
Удовице би могле да изгубе све: Њемачка мијења пензиони систем из коријена
Ова јединствена судбина привукла је пажњу аутора култне емисије "Квадратура круга", који су о њој снимили репортажу прије десет година, да би је недавно поново посјетили у њеном дому како би прославили њен 90. рођендан и забиљежили како теку њени дани на прагу десете деценије.
Радмила је на свијет дошла далеке 1936. године, а њена одлука да судбину веже за Владислава Крсмановића изазвала је озбиљне потресе и негодовање у њеној примарној породици. Мајка је била одлучно против тог брака због Владиславовог тешког инвалидитета, али млада дјевојка није жељела ни да погледа друге просце.
Узрок Владиславовог сљепила лежи у раној младости, када му је експлозија заостале ратне бомбе однијела једну шаку и заувијек му одузела вид. За Радмилу, међутим, тај хендикеп није представљао никакву препреку.
Ауто-мото
Строга правила у ЕУ: Сваки нови ауто од сада прати возача
"Сагорјеле су му очи од бомбе, али никада нисам помислила да би неко други могао да буде мој муж", евоцира успомене Радмила за "Квадратуру круга" на преломни тренутак када је изабрала свој животни пут.
Своје прво дијете донијела је на свијет са 19 година, након чега је дом Крсмановића наставио непрекидно да се шири, будући да се нови члан породице рађао у просеку сваке друге године. Најстарији насљедник рођен је 1956. године, док је посљедњи порођај имала 1978. године. Одгајање тако бројне породице у руралној средини захтијевало је готово надљудску енергију и челичну дисциплину.
Радмили није падало тешко да започне дан већ у три сата ујутру како би умијесила хљеб и спремила оброке за укућане, прије него што се посвети тешким сеоским пословима око стоке, на имању и у самом домаћинству.
На питање како је успијевала да изнесе терет пред којим посустају и мајке са знатно мање дјеце, бака Радмила кратко одговара да је одувијек била изузетно вриједна и енергична, што су јој признавали и сви мјештани. Цијело село памтило је њену пожртвованост и способност да у скромним и тешким околностима дјеци обезбиједи безбрижност и породичну топлину.
Иако гази десету деценију живота, ова неуморна старица не подноси доколицу. Истиче да јој рад помаже да очува свијест и здравље, па макар то било и кроз плетење чарапа у тренуцима одмора.
Свијет
Нови хаос у најави: Опет готово обустављен саобраћај кроз Ормуз
О њеној људској величини и племенитости најбоље свједоче емотивне ријечи њене најстарије кћерке, Зорке Обреновић.
"Од нас је створила часне и радне људе. Ми се поносимо њом, њеном бригом и пажњом коју је исказивала према својој дјеци, као и љубављу коју нам је пружала кроз живот, њеном искреношћу и односом и према нашем оцу, према комшијама и фамилији", испричала је Зорка, преноси "Курир".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Породица
1 д0
Породица
2 д0
Породица
1 седм0
Породица
1 седм0
Најновије
10
48
10
47
10
42
10
34
10
28
Тренутно на програму