Име за дјевојчице које доноси успјех: Погледајте његово моћно значење

Аутор:АТВ редакција
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Старинска имена се све више враћају у моду, па тако родитељи често за своју дјецу бирају имена која су носила наше прабаке или прадједови. Међу њима се издваја једно које су у прошлости бирали за дјевојчице које ће одрасти у ''недодирљиве''.
Звучи мекано, а иза њега стоји чврст карактер. Име је Дуња, и посљедњих година се враћа у матичаре брже него што бисте очекивали.
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Родитељи су годинама јурили страна имена, а онда се нешто преломило. Ово старинско женско име је кратко је, јасно, не треба га срицати странцима, а ипак носи слој који вјештачка имена немају.
Дуња је име истог коријена као и воће по коме је добила име, плод који у народној традицији симболизује плодност, дом и изобиље. Стављали су је на орман да мирише кућу, а њена тврдоћа је разлог што традиција вјерује да особе са овим именом тешко ломе под притиском. У турској и босанској традицији име Дуња значи и свет, читава васиона у једној девојчици, преноси Крстарица.
Нумеролози који се баве именима слажу се око једне ствари. Дуње су углавном тихе на прву, а онда вас изненаде. Не траже пажњу, пажња долази сама. Имају јаку интуицију и ријетко праве драму око ситница, што их у колективу чини омиљенима и међу вршњацима и међу наставницима. У послу касније постају људи којима шеф вјерује без питања.
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Оно што ово традиционално име за дјевојчицу издваја јесте енергија стабилности. Дуње ријетко мијењају партнере, ријетко мијењају градове из хира, али када крену, иду до краја. Та упорност је разлог зашто се каже да су предодређене за велике ствари, не зато што имају срећу са неба, већ зато што не одустају када је досадно.
У српској народној традицији дуња се стављала у дјевојачку спрему као симбол срећног брака и здраве дјеце. Вјеровање се пренијело и на име. Срећа овдје није лутријска, већ она тиха, споро акумулирана, која се види послије десете године живота, не послије прве.
Дуња Јованић, српска теквондисткиња, освајала је свјетска одличја у категорији гдје се трпи и крвари. Дуња Лаврова је једна од најмлађих виолинисткиња са наступима у Карнеги холу. Списак није дугачак јер име није било масовно, али свака Дуња коју нађете у биографским лексиконима стигла је негдје гдје се не стиже случајно.
Пробајте га изговорити наглас уз презиме. Дуња се одлично слаже са кратким и са дугим презименима, ријетко звучи лоше. Обратите пажњу само на иницијале, јер комбинација Д. П. или Д. К. зна да буде незгодна на школским торбама. Ако вам ово ријетко женско име и даље звучи добро послије недјељу дана мрмљања по кући, знате одговор.
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Постоје и друга заборављена женска имена која се враћају: Милева, Смиљана, Анђа, Стака. Али Дуња је тренутно једина која је истовремено и модерна, и топла, и озбиљна. Ријетка комбинација.
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Сцена
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Свијет
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Друштво
5 ч0
Наука и технологија
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