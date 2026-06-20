Због чега су бебе рођење љети ''у предности'' у односу на друге?

Аутор:АТВ редакција
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Научници су уочили неколико кључних разлога због којих су љетне бебе у старту мало "у предности" када је ријеч о здрављу.
Један од главних разлога зашто су љетне бебе генерално робуснијег здравља лежи у витамину Д. Студије показују да бебе, чије су мајке током касне трудноће имале високе нивое витамина Д, развијају шире и гушће кости. Истовремено то утиче и на дугорочни имунитет - витамин Д игра кључну улогу у развоју имунитета, што дјетету пружа бољу заштиту од ране доби.
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Истраживање спроведено на Универзитету Кембриџ, које је обухватило готово пола милиона људи, открило је да су љетне бебе теже на порођају од зимских беба. Већа (и здрава) порођајна тежина повезана је с бољим здравственим исходима у првим мјесецима живота и мањим ризиком од раних компликација.
Први мјесеци живота с новорођенчетом знају да буду стресни, посебно ако влада сезона грипа и прехлада. Љетне бебе лакше избјегавају вирусе - рођене су у вријеме када су респираторне инфекције, попут РСВ-а или грипа, на најнижем нивоу.
До тренутка када стигне зима и сезона прехлада, љетна беба већ има неколико мјесеци, њен имунитет је зрелији и лакше се бори с бактеријама него новорођенче у јануару.
Нека истраживања сугеришу да изложеност уобичајеним сезонским алергенима (попут полена) одмах по рођењу, у комбинацији с оптималним нивоима витамина Д, може помоћи у "тренирању" имунитета. Због тога љетне бебе рјеђе развијају астму и алергије на храну у каснијем дјетињству у поређењу с децом рођеном у зимским мјесецима, када су више затворена у кући.
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Особе рођене љети имају мању вјероватноћу да ће развити депресију у одраслој доби, те чешће показују склоност позитивном и оптимистичном ставу (познат као циклотимични темперамент).
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