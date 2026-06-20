РХМЗ издао упозорење: Стиже тропски талас

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује сунчано вријеме уз температуру ваздуха до 37 степени Целзијусових.
Послије подне и увече доћи ће до развоја облачности па су понегдје на истоку и сјеверу могући краткотрајни пљускови, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, сјеверни и сјевероисточни.
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Јутарња температура ваздуха од 14 до 21, у вишим предјелима од 10, а дневна од 32 до 37, у вишим предјелима од 25 степени Целзијусових.
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