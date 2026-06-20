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Заборавите на "Луцифере" и топлотне куполе: Метеоролог открио какве нас врућине очекују

Аутор:

Милена Грубор
20.06.2026 07:52

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Заборавите на "Луцифере" и топлотне куполе: Метеоролог открио какве нас врућине очекују
Фото: Pexels

Док друштвеним мрежама круже сензационалистичке најаве о "топлотним куполама" и "Луциферима", метеоролог аматер Марко Чубрило поручује - нема разлога за страх, пред нама је сасвим нормално љетно вријеме.

У својој најновијој прогнози, Чубрило истиче да нас до краја јуна очекује топло вријеме, повремено уз локалне пљускове, али без екстрема којима се плаши јавност.

"Како је почело право љетно вријеме, почеле су и небулозе о 'топлотним куполама', 'Луцифернима' и осталим идиотлуцима који само служе да збуне и уплаше људе", јасан је Чубрило.

Према његовим ријечима, наредни дани доносе високе температуре, које ће се углавном кретати у распону од 29 до 33 степена Целзијуса. Иако је ово изнад просјека за крај јуна, Чубрило подсјећа да је то постало правило за овај период године.

"Код нас стиже само мањи дио топлоте, док сјеверно струјање спречава главнину субтропског ваздуха да дође до нас. То јесте топло, али ни близу толико колико је на западу континента, који је на директном путу ваздуха из сјеверозападне Африке", објашњава он.

Када стижу пљускови и освјежење?

Иако доминира топло вријеме, нестабилна атмосфера донијеће и повремене падавине:

Највећа вјероватноћа за пљускове: Око 20. јуна (данас).

Блаже освјежење: Могуће је око 27. јуна, када би се температуре кретале од 23 до 31 степен.

Температуре на Јадрану: Средином сљедеће седмице биће врло топло, уз максимуме до 37 степени и јаку фенску буру.

Процјена за почетак јула

Конкретнија промјена времена и пролазно освјежење назиру се тек послије 2. јула, али Чубрило упозорава да је та опција за сада још увијек врло несигурна.

За све званичне информације и прецизне прогнозе, метеоролог савјетује праћење извјештаја државних хидрометеоролошких завода.

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Тагови :

Марко Чубрило

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дугорочна временска прогноза

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