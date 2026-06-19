Неко је управо постао милионер: Извучен Лото Џокер

Аутор:Стеван Лулић
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Извучени су бројеви у 49. колу игре Лото, која је била вриједна 950.000 КМ, а иако у овој игри није било главног добитка један играч је постао милионер.
Наиме, извучена је Џокер премија која је била вриједна милион и тридесет хиљада конвертибилних марака.
Џокер број који је усрећио овог играча гласио је 073007.
Друштво
Познато одакле је нови Лото милионер: Није како неки тврде
Честитамо срећном добитнику.
Као што смо рекли, у игри Лото није било главног добитка, а извучени су бројеви 27, 38, 7, 30, 26, 19 и 14.
Ипак, четворо играча добило шестице вриједне по скоро 13.000 конвертибилних марака.
За малу доплату на својим тикетима играчи су у игри Лото плус имали прилику да освоје 5.250.000 марака.
Извучени бројеви у овој игри су 19, 31, 25, 23, 8, 35 и 4
Ни у овој игри није извучена премија.
Директан пренос лото извлачења могли сте, као и сваког петка и уторка, да гледате на Алтернативној телевизији.
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