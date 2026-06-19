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Неко је управо постао милионер: Извучен Лото Џокер

Аутор:

Стеван Лулић
19.06.2026 20:17

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Новац
Фото: ATV

Извучени су бројеви у 49. колу игре Лото, која је била вриједна 950.000 КМ, а иако у овој игри није било главног добитка један играч је постао милионер.

Наиме, извучена је Џокер премија која је била вриједна милион и тридесет хиљада конвертибилних марака.

Џокер број који је усрећио овог играча гласио је 073007.

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Честитамо срећном добитнику.

Лото

Као што смо рекли, у игри Лото није било главног добитка, а извучени су бројеви 27, 38, 7, 30, 26, 19 и 14.

Ипак, четворо играча добило шестице вриједне по скоро 13.000 конвертибилних марака.

Лото плус

За малу доплату на својим тикетима играчи су у игри Лото плус имали прилику да освоје 5.250.000 марака.

Извучени бројеви у овој игри су 19, 31, 25, 23, 8, 35 и 4

Ни у овој игри није извучена премија.

Директан пренос лото извлачења могли сте, као и сваког петка и уторка, да гледате на Алтернативној телевизији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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