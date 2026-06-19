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Минић из Мркоњић Града: Слободу коју данас живимо дугујемо управо борцима

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 20:22

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ

Додјелом стана Јели Стојичић у Мркоњић Граду данас је званично завршен процес стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида у овој локалној заједници, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Минић је истакао да је ово важан корак у остваривању стратешког циља Владе Републике Српске, а то је потпуно стамбено збрињавање ове популације у свим општинама и градовима Српске.

"Наш циљ је да овај посао приведемо крају у свакој локалној заједници у Републици Српској. Слободу коју данас живимо дугујемо управо борцима", поручио је премијер Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Он је посебно нагласио неопходност изражавања дубоког поштовања и емпатије према онима који су најзаслужнији за постојање Републике Српске.

„Највише емпатије морамо показати према онима који су, бранећи Српску, трајно изгубили дијелове тијела, као и према породицама јунака који су своје животе уградили у темеље наше државности“, навео је Минић.

Према његовим ријечима, брига о борачкој популацији остаје један од приоритета рада Владе.

"Наша је обавеза да бринемо о њиховом достојанству и животном стандарду", закључио је предсједник Владе Републике Српске.

Завршетком стамбеног збрињавања у Мркоњић Граду још једном је потврђена опредијељеност институција Српске да се кроз конкретне мјере одуже онима који су дали несебичан допринос стварању Републике Српске.

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Тагови :

Саво Минић

Јела Стојичић

Мркоњић Град

кућа

Борци Републике Српске

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