Минић из Мркоњић Града: Слободу коју данас живимо дугујемо управо борцима

Аутор:АТВ редакција
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Додјелом стана Јели Стојичић у Мркоњић Граду данас је званично завршен процес стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида у овој локалној заједници, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Минић је истакао да је ово важан корак у остваривању стратешког циља Владе Републике Српске, а то је потпуно стамбено збрињавање ове популације у свим општинама и градовима Српске.
"Наш циљ је да овај посао приведемо крају у свакој локалној заједници у Републици Српској. Слободу коју данас живимо дугујемо управо борцима", поручио је премијер Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Он је посебно нагласио неопходност изражавања дубоког поштовања и емпатије према онима који су најзаслужнији за постојање Републике Српске.
Данас је додјелом стана Јели Стојичић у Мркоњић Граду завршен процес стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида у овој локалној заједници.— Саво Минић (@minic_savo) June 19, 2026
Наш циљ је да овај посао приведемо крају у свакој локалној заједници у Републици Српској. Слободу коју данас… pic.twitter.com/SgZ66c5Uwi
„Највише емпатије морамо показати према онима који су, бранећи Српску, трајно изгубили дијелове тијела, као и према породицама јунака који су своје животе уградили у темеље наше државности“, навео је Минић.
Према његовим ријечима, брига о борачкој популацији остаје један од приоритета рада Владе.
"Наша је обавеза да бринемо о њиховом достојанству и животном стандарду", закључио је предсједник Владе Републике Српске.
Завршетком стамбеног збрињавања у Мркоњић Граду још једном је потврђена опредијељеност институција Српске да се кроз конкретне мјере одуже онима који су дали несебичан допринос стварању Републике Српске.
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