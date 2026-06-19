Цвијановић: Крајње вријеме да се вратимо у оквире институција

Аутор:АТВ редакција
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Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић изјавила је да је крајње вријеме да се све у БиХ врати у оквире институција и да изабрани представници конститутивних народа доносе одлуке.
"Било је крајње вријеме за то, али очито да се још морамо борити са узурпаторским намјерама разних странаца који су били овдје", рекла је Цвијановићева новинарима у Приједору.
Она је изразила увјерење да ће се, без обзира на неслагања САД и ЕУ, доћи до рјешења која подразумијевају брзу транзицију на локалне власти, без уплитања странаца и без мијешања у законодавни процес.
"Дубоко вјерујем да ћемо ускоро доћи у ситуацију гдје можемо да рашчишћавамо све оне проблематичне ствари које су нам остављене у насљеђе од претходника", додала је Цвијановићева уочи трибине "Геостратешки правац Српске", чији је један од панелиста.
Она је оцијенила да ове трибине, које се одржавају широм Српске, као серију добрих разговора о актуелним темама за Републику Српску и БиХ, с обзиром на дешавања у вези са избором новог високог представника.
Цвијановићева је навела да је важно да се разговара и да свако каже своје аргументе како то замишља, те нагласила да је став Републике Српске јасан.
Остали панелисти на трибини били су академици Академије наука и умјетности Републике Српске Ненад Кецмановић и Дарко Танасковић, амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш и политиколог Александар Павић, преноси Срна.
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