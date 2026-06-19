Србија и Српска заједно за српски језик у вјештачкој интелигенцији

Аутор:Милица Марјановић
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Република Српска и Србија заједнички ће радити на развоју вјештачке интелигенције на српском језику, с циљем да АИ системи боље разумију и екавски и ијекавски изговор, те омогуће напредније језичке технологије попут аутоматског титловања и генерисања говора.
Србија и Република Српска удружују знање и ресурсе како би српски језик добио своје мјесто у свијету вјештачке интелигенције.
Циљ је да АИ системи боље разумију српски језик, препознају ијекавски и екавски изговор, омогуће квалитетније генерисање гласа, аутоматско титловање и развој других језичких технологија. Због тога ће институције заједнички радити на развоју домаћих модела заснованих на богатом језичком и културном насљеђу српског народа.
"Ми покрећемо заједнички развој, планирање пројеката и имплементацију пројеката из области вјештачке интелигенције то директно доприноси развоју ИКТ наука и развоју еволуцији ИКТ привреди РС Друштво које не перципира развој сопствених модела вјештачке интелигенције нема шта да тражи у 21. вијеку", објаснио је директор Агенције за информационо-комуникационе технологије Републике Српске Дражен Вишњић.
Први корак је прикупљање и обрада великих количина података неопходних за обучавање вјештачке интелигенције. Посебна пажња биће усмјерена на језичку, историјску и културну грађу, како би српски језик и национално насљеђе били препознати и у дигиталном добу.
"Негдје смо сви свјесни колико је то битно у данашњем свијету и свијету вјештачке интелигенције да српски језик и посебно контексти историјска и културолошка историја нашег народа утвари се покаже и кроз вјештачку интелигенцију и њене моделе", истакао је руководилац Групе за развој и примјену вјештачке интелигенције у Канцеларији за ИТ и еУправу Републике Србије Богдан Стешевић.
Развој језичких технологија за српски језик данас је више од технолошког питања. У времену када вјештачка интелигенција постаје главни канал за креирање и преношење садржаја, од њене способности да разумије језик зависи и колико ће једна култура бити видљива и заступљена у дигиталном простору.
"Чињеница је да подаци из којих се обучава вјештачка интелигенција су примарно на енглеском, српски језик је далеко мање заступљен и посебно је тешка ситуација за изговоре другог српског језика ијекавског којег има још мање него екавског изговора зато је битно да се ради на прикупљању података и свих оних података који рефлектују богатство нашег језика на оба језика и писма да се они учине доступним за обучавање вјештачке интелигенције", нагласио је савјетник за дигиталне технологије у УНДП Слободан Марковић.
Иако развој вјештачке интелигенције за мање језике није у фокусу великих свјетских технолошких компанија, сарадња Србије и Републике Српске могла би да обезбиједи да српски језик не остане на маргини дигиталне ере.
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