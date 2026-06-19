Јели Стојичић уручено рјешење о додјели стана

Аутор:АТВ редакција
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Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић уручио је данас у Мркоњић Граду рјешење о додјели стамбене јединице супрузи погинулог борца Јели Стојичић, чиме је завршен процес стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида на подручју ове локалне заједнице.
Остојић је рекао новинарима да је за рјешавање стамбеног питања Јеле Стојичић издвојено 45.000 КМ, од чега је Министарство обезбиједило 31. 500 КМ, док је локална заједница учествовала са 13.500 КМ.
Он је истакао да је ово добар показатељ да се сарадњом републичких власти и локалне заједнице успјешно рјешавају сва питања.
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Остојић је Стојичићевој честитао што је ријешила стамбено питање и пожелио јој да у додијељеном стану доживи дубоку старост.
Он је подсјетио да је Влада Републике Српске у овај процес у Мркоњић Граду од 1999. године уложила око 1.800.000 КМ.
"Ријешено је стамбено питање 94 породице, од којих је 50 добило неповратна новчана средства, а 45 породица стамбене јединице", навео је Остојић, преноси "Срна".
Он је захвалио начелнику општине Драгану Вођевићу и предсједнику Предсједништва Борачке организације Мркоњић Град Душку Милетићу за коректну сарадњу када је ријеч о проблемима борачке популације.
Остојић је рекао да је данас са Вођевићем разговарао о даљим корацима и приоритетима када је ријеч о борачким категоријама становника, као што је запошљавање дјеце погинулих бораца.
Вођевић је навео да општина годинама сарађује са Министарством рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, те да су захваљујући тој сарадњи овај процес привели крају.
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Он је честитао суграђанки Јели и поручио да ће бити још позива и програма у сарадњи са ресорним министарством да би изашли у сусрет борцима који су одбранили Републику Српску.
Јела Стојичић је рекла да је тијело њеног мужа Неђе пронађено у масовној гробници у Мркоњић Граду.
Она је истакла ће јој живот у новом стану бити много лакши, те да јој овај вид подршке и помоћи много значи.
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