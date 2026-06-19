Додик: Полиција Српске - гарант наше сигурности

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је данас у Палама да је полиција у Републици Српској добила статус и значај који треба да има, те да није случајно што народ Републике Српске највећу подршку даје Српској православној цркви и полицији.
"Поносан сам што сам дио тима који је доносио кључне одлуке за данашњу позицију припадника МУП-а, али и за изградњу новог објекта Полицијске управе Источно Сарајево", рекао је Додик и додао да је инсистирано да зграда Полицијске управе буде у Палама.
Додик је честитао свим припадницима Полицијске управе Источно Сарајево и полиције Републике Српске отварање зграде Полицијске управе у Палама, истичући да је полиција организација за нашу безбједност, за чување јавног реда и мира.
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Захваљујући свима који су допринијели да зграда Полицијске управе Источно Сарајево буде изграђена, Додик је подсјетио да је полиција Републике Српске од Дејтонског споразума била главна на удару.
Према његовим ријечима, у том времену били су стални покушаји да се криминализује и корумпира полиција Српске.
"У круговима полиције, нажалост, било је и чак и организованих банди, које смо морали све да рјешавамо у овом тешком времену изградње саме Републике Српске. А онда су дошле неке реформе у којима су хтјели да нам отму институционални значај и важност саме наше полиције", подсјетио је Додик.
Он је истакао да је Република Српска издржала немогуће године, деценије прогона, елиминације.
"Многи од наших људи данас су у казаматима, мада то ничим нису заслужили, јер никоме није доказана никаква индивидуална одговорност за злочине. Зато су измислили ону причу о командној одговорности и покушају да се направи било каква повезница како би људима судили", навео је Додик.
Оцијенивши да је то срамно од стране међународног фактора, Додик је рекао да је зато веома мало међународних структура с којима Република Српска треба да сарађује.
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Додик се посебно осврнуо на младе у редовима Полиције Републике Српске, подсјећајући да је прије шест година руководство Републике Српске притискано да пристане на аранжман у којем би полиција Српске имала само право на једну дугу цијев на десет полицајаца.
"Рекли смо `не`", изјавио је Додик и додао да је Република Српска вратила и раније укинути образовни систем за своју полицију.
Данас, додао је Додик, Република Српска има савремени образовни центар и може да подмађује своју полицију, што је посебно важно.
Он је изразио жаљење што отварању Полицијске управе не присуствује начелник Пала Дејан Којић, оцијенивши да ако мисли да ће на тај начин добити више гласова, нека му то буде.
"Данас сви морамо да будемо овдје. И ја сам увијек спреман да будем у свакој општини гдје су припадници и других политичких опција, ако је нешто урађено добро за Републику Српску", истакао је Додик.
Од начелника Полицијске управе Источно Сарајево Додик је затражио да учине све што могу како би овај простор био сигурнији и стабилнији.
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"Концентришите више снага. Организоване банде или бандити не могу овдје да живе. Нулта толеранција за било кога ко тамо на тој страни егзистира. Они не могу овдје да бораве ни у току дана, а камоли да егзистирају више времена. Одбаците их све", поручио је Додик.
Он је додао да зна да је то тешко у близини града, из којег много тога долази, али је констатовао да није све до тога.
"И до нас је. Учините да свака ноћ и дан овога народа овдје буде сигурна. Да свака шетња тротоаром и улицом буде безбједна", рекао је Додик.
Додик је поручио да Република Српска хоће полицију на коју је поносна и која пружа сигурност од свих напада који могу да се очекују, због чега ће бити настављена улагања у њу.
"Ове године долази 400 и више нових аутомобила, обезбиједићемо нову опрему, нове униформе, нове системе веза и много чега другог", навео је Додик.
Посебну захвалност Додик је изразио министру унутрашњих послова Жељку Будимиру, али и Влади и свим људима који дају допринос да се овдје мирно и стабилно живи.
Додик је оцијенио да је ово вријеме када морамо одлучно да се бранимо и у томе не треба оклијевати.
"Министре, очекујем од вас да у закон о полицији вратите додатне надлежности и појачате стабилност и статус полицајца. Он мора да буде поштован, јер представља Републику Српску и читав свој народ", рекао је Додик.
Додик је истакао да жели да учини Републику Српску још снажнијом, моћнијом, да види је да управља собом, да је дио онога што представља српски интерес.
"Сматрам да је правилно, и то пропагирам увијек, без обзира шта год ко мислио, да један народ треба да има једну државу, да је уреди онако како он мисли да треба", рекао је Додик.
Додик је на овом подручју најавио изградњу спомен-цркве бившем руководству које је формирало Републику Српску.
Додик је рекао да се често чује да је полиција Републике Српске најбоља полицијска агенција на нивоу БиХ, али да се тежи да буде и једна од најбољих у региону.
Додик је рекао да се тежи томе да полиција Републике Српске буде регионално препознатљива и да је тако доживљавају грађани Српске и други.
Изразивши срећу и понос данашњим отварањем новоизграђене зграде Полицијске управе Источно Сарајево на Палама, Додик је рекао да то говори да институције Српске брину о друштву.
"Све што се буде могло даћемо за полицију и њено оспособљавање", рекао је Додик новинарима.
Он је истакао да ће објекат Полицијске управе свједочити о временима када је показана опредијељеност да се Република Српска учини стабилнијом, бољом, безбједнијом.
Нагласио је да ће полиција Српске у будућности постати још већи фактор укупне безбједности, због чега не треба да постоји толеранција за било какав криминал.
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Додик је оцијенио да полицајцима у Српској треба дати права која има полиција у Сједињеним Државама.
Полиција, каже, не смије бити предмет било каквог омаловажавања у име неких имагинарних људских и других права.
"За криминалце и банде нема људских права, то је нешто што мора да буде свакоме јасно", рекао је Додик и додао да криминалци могу имати право да се бране, али да без изузетка морају одговарати када почине дјело узнемиравања људи, грађана, друштва, државе.
Додик је истакао да ће поред повећања плата од 40 одсто у наредним мјесецима свим полицајцима у Српској плате бити повећане за још пет одсто.
Говорећи о даљим улагањима у Пале, Додик је рекао да би за два мјесеца требало да буде завршен тендер и настављена изградња зграде Музеја стваралаца Републике Српске, која ће бити репрезентативни дио за институције Српске и коју ће моћи да користе високи функционери Републике.
Додик је рекао да су Пале данас веома развијене и изразио задовољство што су развоју општине допринијели уназад неколико мандата начелници из реда СНСД-а.
Он је подсјетио да је за изградњу вртића у Палама одобрен милион КМ, од чега је општини већ пребачено 500.000 КМ.
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