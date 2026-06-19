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Крупа на Уни: Запосленима у општинској управи исплаћена плата за март

19.06.2026 14:50

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Крупа на Уни
Фото: ATV

Вршилац дужности замјеника начелника Крупе на Уни Ђуро Бабић рекао је Срни да су из буџетских средстава исплаћене плате за март запосленима у Општинској управи Крупа на Уни, одборничке накнаде, те накнаде члановима Општинске изборне комисије.

Бабић је рекао да су исплаћена социјална давања за март и април.

Он очекује да ће институције Републике Српске помоћи у превазилажењу тешког финансијског стања у овој локалној заједници.

Бабић је приликом преузимања дужности 12. јуна рекао да су, према евиденцијама, дуговања општине износила 339.277 КМ.

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Он је за вршиоца дужности замјеника начелника именован на сједници локалног парламента 9. јуна, након што је начелник Гојко Кличковић поднио оставку, а Скупштина општине опозвала његовог замјеника Мирослава Радаковића.

Запослени у Општинској управи били су у тродневном штрајку упозорења од 8. јуна, тражећи да се плата за март и април исплати до 15. јуна, а плата за мај до 25. јуна

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Таг :

Крупа на Уни

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