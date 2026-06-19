Крупа на Уни: Запосленима у општинској управи исплаћена плата за март

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Вршилац дужности замјеника начелника Крупе на Уни Ђуро Бабић рекао је Срни да су из буџетских средстава исплаћене плате за март запосленима у Општинској управи Крупа на Уни, одборничке накнаде, те накнаде члановима Општинске изборне комисије.
Бабић је рекао да су исплаћена социјална давања за март и април.
Он очекује да ће институције Републике Српске помоћи у превазилажењу тешког финансијског стања у овој локалној заједници.
Бабић је приликом преузимања дужности 12. јуна рекао да су, према евиденцијама, дуговања општине износила 339.277 КМ.
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Прихваћена неопозива оставка Гојка Кличковића
Он је за вршиоца дужности замјеника начелника именован на сједници локалног парламента 9. јуна, након што је начелник Гојко Кличковић поднио оставку, а Скупштина општине опозвала његовог замјеника Мирослава Радаковића.
Запослени у Општинској управи били су у тродневном штрајку упозорења од 8. јуна, тражећи да се плата за март и април исплати до 15. јуна, а плата за мај до 25. јуна
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