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У недјељу радници „Електро-Бијељине“ радиће годишњи ремонт

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 10:51

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Електро Бијељина
Фото: Ustupljena fotografija

У недељу 21. јуна 2026. године радници „Електро-Бијељине“ радиће годишњи ремонт ТС 35/10 kV “Бијељина II”, због чега ће у времену од 8 до 16 часова без електричне енергије бити око 4 000 корисника

Годишњи ремонт биће урађен и на следећим 10 kV далеководима: - “Д. Туцовића”, - “Крушевље”, - “Средњошколски центар”, - “Ново Село”, - “Гојсовац” и -“Гојсовац 2 .Електричну енергију у недељу у поменутом термину неће имати корисници у улицама: Рачанска, Комитска, Београдска, Димитрија Туцовића, Живојина Мишића и припадајућим споредним улицама, као и у насељима „Пет језера“,“Крушевље” и „Бандеруше“.

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Без електричне енергије од 8 до 16 часова биће и корисници у насељеним мјестима Ново Село, Гојсовац, Дијелови, насеља Кућишта и Дрина плажа у Поповима, као и Павловића пут. Молимо цијењене кориснике за разумијевање у вези поменутих радова и застоја у испоруци електричне енергије. Детаљан списак улица можете видети на нашем сајту www.elektrobijeljina.com

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Електро-Бијељина

Струја

Радници

ремонт

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