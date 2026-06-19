У недјељу радници „Електро-Бијељине“ радиће годишњи ремонт

Аутор:АТВ редакција
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У недељу 21. јуна 2026. године радници „Електро-Бијељине“ радиће годишњи ремонт ТС 35/10 kV “Бијељина II”, због чега ће у времену од 8 до 16 часова без електричне енергије бити око 4 000 корисника
Годишњи ремонт биће урађен и на следећим 10 kV далеководима: - “Д. Туцовића”, - “Крушевље”, - “Средњошколски центар”, - “Ново Село”, - “Гојсовац” и -“Гојсовац 2 .Електричну енергију у недељу у поменутом термину неће имати корисници у улицама: Рачанска, Комитска, Београдска, Димитрија Туцовића, Живојина Мишића и припадајућим споредним улицама, као и у насељима „Пет језера“,“Крушевље” и „Бандеруше“.
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Сутра без струје око 2.000 потрошача на подручју Хан Пијеска
Без електричне енергије од 8 до 16 часова биће и корисници у насељеним мјестима Ново Село, Гојсовац, Дијелови, насеља Кућишта и Дрина плажа у Поповима, као и Павловића пут. Молимо цијењене кориснике за разумијевање у вези поменутих радова и застоја у испоруци електричне енергије. Детаљан списак улица можете видети на нашем сајту www.elektrobijeljina.com
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