У недјељу радници „Електро-Бијељине“ радиће годишњи ремонт

Годишњи ремонт биће урађен и на следећим 10 kV далеководима: - “Д. Туцовића”, - “Крушевље”, - “Средњошколски центар”, - “Ново Село”, - “Гојсовац” и -“Гојсовац 2 .Електричну енергију у недељу у поменутом термину неће имати корисници у улицама: Рачанска, Комитска, Београдска, Димитрија Туцовића, Живојина Мишића и припадајућим споредним улицама, као и у насељима „Пет језера“,“Крушевље” и „Бандеруше“.

Градови и општине Сутра без струје око 2.000 потрошача на подручју Хан Пијеска

Без електричне енергије од 8 до 16 часова биће и корисници у насељеним мјестима Ново Село, Гојсовац, Дијелови, насеља Кућишта и Дрина плажа у Поповима, као и Павловића пут. Молимо цијењене кориснике за разумијевање у вези поменутих радова и застоја у испоруци електричне енергије. Детаљан списак улица можете видети на нашем сајту www.elektrobijeljina.com