Савић у Братунцу и Сребреници: Наставак инвестиција у електромрежу

АТВ
25.03.2026
07:45
Коментари:0
Наставак инвестиција у електромрежу на подручју Братунца и Сребренице дио је ширег стратешког плана ОДС „Електро-Бијељина", који за наредни период предвиђа значајна улагања у развој дистрибутивног система и на овом подручју – истакао је директор „Електро-Бијељине" Бојан Савић, након састанка са начелницима ових општина, Лазаром Продановићем и Милошем Вучићем.
„Акценат је стављен на изградњу нових електроенергетских објеката, у подручјима гдје је повећана изградња стамбених зграда, али и на изградњу капиталних објеката, као што су чворне трафо-станице", појаснио је Савић.
Подсјетио је да су у току радови на изградњи 10 kV далековода "Бојна – Кожље" у Сребреници, што директно утиче на стабилност снабдијевања ове општине.
„У току ове године изводе се редовни и инвестициони радови на кључним електроенергетским објектима на овом подручју. Планирани су редовни годишњи ремонти и реконструкције на подручју Теренске јединице Братунац, која покрива и Сребреницу, а обухвата мрежу са преко 300 трафо-станица и 470 км далековода", рекао је Савић, додајући да је у посљедњих неколико година „Електро-Бијељина" уложила значајна финансијска средства у електроенергетске објекте у Сребреници и Братунцу, с циљем смањења броја застоја на мрежи и побољшања квалитета испоруке електричне енергије.
„Тај тренд биће настављен и у овој години, да би наши корисници имали још стабилније енергетске прилике", закључио је Савић.
Начелници општина Братунац и Сребреница захвалили су директору "Електро-Бијељине" на посјети и разговорима, оцијенивши их веома успјешним и корисним, у погледу побољшања електроенергетских услова за кориснике на овом подручју. Милош Вучић посебно је указао на потребу санирања оних дијелова мреже, због којих је, усљед временских неприлика, долазило до дужих прекида у испоруци електричне енергије. "Врло сам задовољан, јер сам од директора Савића добио увјеравања да ће те критичне тачке ускоро бити саниране", поручио је он.
Први човјек "Електро-Бијељине" посјетио је и запослене у Теренској јединици Братунац, са којима је, у пријатном разговору, размијенио мишљења и искуства, у вези са њиховим напорима на терену, којима су, скоро свакодневно, изложени.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
13 ч2
Друштво
14 ч0
Друштво
14 ч0
Друштво
14 ч0
Најновије
Најчитаније
10
55
10
52
10
49
10
22
10
16
Тренутно на програму