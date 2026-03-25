Савић у Братунцу и Сребреници: Наставак инвестиција у електромрежу

Аутор:

АТВ

25.03.2026

07:45

Савић у Братунцу и Сребреници: Наставак инвестиција у електромрежу
Фото: Уступљена фотографија

Наставак инвестиција у електромрежу на подручју Братунца и Сребренице дио је ширег стратешког плана ОДС „Електро-Бијељина", који за наредни период предвиђа значајна улагања у развој дистрибутивног система и на овом подручју – истакао је директор „Електро-Бијељине" Бојан Савић, након састанка са начелницима ових општина, Лазаром Продановићем и Милошем Вучићем.

„Акценат је стављен на изградњу нових електроенергетских објеката, у подручјима гдје је повећана изградња стамбених зграда, али и на изградњу капиталних објеката, као што су чворне трафо-станице", појаснио је Савић.

Бојан Савић
Бојан Савић

Подсјетио је да су у току радови на изградњи 10 kV далековода "Бојна – Кожље" у Сребреници, што директно утиче на стабилност снабдијевања ове општине.

„У току ове године изводе се редовни и инвестициони радови на кључним електроенергетским објектима на овом подручју. Планирани су редовни годишњи ремонти и реконструкције на подручју Теренске јединице Братунац, која покрива и Сребреницу, а обухвата мрежу са преко 300 трафо-станица и 470 км далековода", рекао је Савић, додајући да је у посљедњих неколико година „Електро-Бијељина" уложила значајна финансијска средства у електроенергетске објекте у Сребреници и Братунцу, с циљем смањења броја застоја на мрежи и побољшања квалитета испоруке електричне енергије.

Бојан Савић и Лазар Продановић
Бојан Савић и Лазар Продановић

„Тај тренд биће настављен и у овој години, да би наши корисници имали још стабилније енергетске прилике", закључио је Савић.

Начелници општина Братунац и Сребреница захвалили су директору "Електро-Бијељине" на посјети и разговорима, оцијенивши их веома успјешним и корисним, у погледу побољшања електроенергетских услова за кориснике на овом подручју. Милош Вучић посебно је указао на потребу санирања оних дијелова мреже, због којих је, усљед временских неприлика, долазило до дужих прекида у испоруци електричне енергије. "Врло сам задовољан, јер сам од директора Савића добио увјеравања да ће те критичне тачке ускоро бити саниране", поручио је он.

Први човјек "Електро-Бијељине" посјетио је и запослене у Теренској јединици Братунац, са којима је, у пријатном разговору, размијенио мишљења и искуства, у вези са њиховим напорима на терену, којима су, скоро свакодневно, изложени.

