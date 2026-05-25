Јанковић: Грађевинска конференција прилика за размјену знања

Конференција у области грађевинарства, која ће средином јуна бити одржана у Требињу, представља значајан догађај за цијели сектор, те прилику за размјену знања и унапређење постојећих стандарда у тој области, изјавио је вршилац дужности директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић.
Јанковић је нагласио да ће "Путеви Републике Српске" учествовати у раду конференције, јер су препознате теме које се односе на савремене изазове у грађевинарству и потребу усклађивања са новим технолошким рјешењима.
"Савремено грађевинарство мора да иде у корак са временом. Временске прилике су се значајно промијениле у посљедњих неколико деценија, а постојећи прописи, како домаћи тако и европски, у великој мјери су застарјели. Зато је неопходно њихово прилагођавање и примјена нових материјала", навео је Јанковић.
Он је истакао да ће једна од кључних тема конференције бити управо примјена нових материјала и унапређење отпорности грађевинских конструкција на климатске промјене и повећано саобраћајно оптерећење.
"Очекујемо квалитетну размјену искустава и нових сазнања, како би се она могла примијенити у пракси и допринијети изградњи сигурније и дуготрајније инфраструктуре", рекао је Јанковић.
Конференција у Требињу окупиће стручњаке, представнике институција и компанија из области грађевинарства и инфраструктуре.
