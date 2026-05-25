„Аутопутеви трпили финансијску штету због неотварања новог граничног прелаза“

Вршилац дужности директора Аутопутева Републике Српске Радован Вишковић казао је да је ово предузеће трпило финансијску штету због неотварања новог граничног прелаза у Градишци те је изразио наду да више никада неће доћи до нове блокаде.
„Ја сам често имао један коментар, који није мој него Андрићев, а то је – Гдје престане разум, ту настаје Босна и Херцеговина. Заиста је сулудо такве ствари и коментарисати. Здрав разум сам себи постави питање- Па зар то треба коментарисати? Зар најсавременији гранични прелаз, који је урађен, све процедуре завршене, а које су нажалост трајале 10, 15 година као Скадар на Бојани и када је све то завршено онда се пoјави нека персона, којој не желим ни да изговорим име јер није уопште значајно, и неким својим административним радњама и гласањем и негласањем у суштини не дозволи да се тај гранични прелаз користи“, рекао је Вишковић.
Вишковић је нагласио да су Аутопутеви трпили финансијску штету неотварањем новог граничног прелаза Градишка јер један бroј грађана БиХ, не само Републике Српске се одлучио да не користи стари гранични прелаз у Градишци,а разлог томе су гужве и вишесатна чекања.
„Сада када имамо интегрисани гранични прелаз са Хрватском и када је Хрватска послије низа година саградила од Окучана до новог граничног прелаза и брзу цесту, а са наше стране и ауто-пут. Онда, наша очекивања да ће то ићи у том правцу те ће и они корисници тог граничног прелаза бити корисници и напих ауто-путева и свакако подигнути приходе путарине на нашим ауто-путевима. То је једна стран медаље“, рекао је Вишковић.
Како је нагласио, рекацијама из БиХ због неотварања новог граничног прелаза више је опструисана БиХ него Република Српска.
„Малтретирали људе да тамо сатима у колони чекају, да на мосту, често се дешавало, био сам живи свједок, прелазећи некада од једног до другог граничног прелаза, од БиХ до Хрватске, читавим мостом буде колона возила, аутобуса, камиона, тако да је слободна само једна трака и онда, може се десити да у неком хитномслучају морате кренути негдје да прођете, а у супротном правцу вам неко други иде, створи се чеп као и немогућност мимоилажења“, рекао је Вишковић.
Он је нагласио да се никада више не би смјело дозволити да нови гранични прелаз у Градишци као и мост преко ријеке Саве буде доведен у питање.
„Ја заиста мислим да ће разум превладати и да ће тај мост у пуном капацитету остати отворен од тих сто дана јер је заиста урађен по најновијим стандардима чак је било и помоћи Европске уније, као и цринаског терминала и моста и приступних саобраћајница. Никада се више не би смјело дозволити да неко каже е сад се ми опет враћамо. То је исто као да вам неко омогући да се сто дана возите у Мерцедесу и онда након тих сто дана каже – сада се поново враћаш у Југића, у Стојадина или нешто друго, тако да се то не може поредити. Ја мислим да ће тај мост надживјети све нас и који су блокирали и нас који смо се радовали“, закључио је Вишковић.
