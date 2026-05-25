Покренута потрага: Планинар из Хрватске нестао у БиХ

25.05.2026 16:35

Фото: Gorska Služba Spašavanja PRENJ

Држављанин Хрватске нестао је на планини Височици у БиХ, а за њим је покренута потрага, саопштила је Горска служба спашавања Прењ.

Контакт са мушкарцем изгубљен је у суботу, 24. маја.

Према подацима ГСС-а, нестали се у суботу, 23, маја, кретао стазом од врха Вито према врху Парић.

Након тога је планирао силазак до бивка "Зоран Шимић", а затим се планинарском стазом намјеравао спустити до свог возила марке пежо пулских регистарских ознака.

Из ГСС-а Прењ истичу како је током суботе на подручју Височице боравио велики број планинара.

Зато су упутили апел свима који имају било какву информацију о кретању несталог мушкарца да се јаве спасиоцима или Полицијској управи Коњиц.

