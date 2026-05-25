"Лежао" у Фочи: Дејан Поповић изручен Србији

Дејан Поповић, који је издржавао казну у КПЗ Фоча изручен је Србији у петак 22. маја., саопштено је из Судске полиције.
"Полицијски службеници Окружног центра Судске полиције Требиње су 22. маја 2026. године извршили екстрадицију Д.П. (1965). Екстрадиција је извршена на релацији КПЗ Фоча - МГП Рача - Сремска Митровица", наводе из Судске полиције и додају:
"Д.П је казну затвора издржавао у КПЗ Фоча, на основу правоснажне пресуде Окружног суда Источно Сарајево због кривичног дјела убиство из члана 124. став 1. у вези са чланом 22. Кривичног законика РС".
Из Судске полиције је речено да је Поповић предат на полицајцима Граничне службе.
"Доласком на МГП Рача- Сремска Митровица лице је истог дана у 12 часова предато полицијским службеницима Граничне службе на даље поступање", наводе из Судске полиције.
Подсјећамо, Окружни суд у Источном Сарајеву осудио је Дејана Поповића (59) на четири године затвора због покушаја убиства Марка Мочевића (38) коме је пуцао у главу у кафе бару ”Скрим” у Источном Новом Сарајеву.
Жртви пуцао у главу у кафићу, осуђен на четири године затвора
Поповић је проглашен кривим за покушај убиства и недозвољено посједовање оружја, односно пиштоља ”застава”, калибра 6,35 mm, којим је починио злочин.
