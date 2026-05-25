Logo
Large banner

Детаљи пуцњаве у Новом Београду: Михајло тачно знао ко је мета

Аутор:

АТВ
25.05.2026 13:43

Коментари:

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Стравични детаљи пуцњаве која се догодила 21. маја око 11.30 сати у познатом ресторану на Новом Београду, угледали су свјетлост дана.

Осумњичени Михајло Д. (24) терети се да је са пет хитаца из револвера ранио власника угоститељског објекта, Г.С., а снимци са сигурносних камера откривају да је све изведено на изузетно подмукао начин.

"На снимку се јасно види да је у једном тренутку, док је још сједио, Михајло Д. извадио пиштољ и почео да пуца у правцу Г.С. Чим је испалио први метак, он устаје, а људи који су се ту затекли одмах су залегли на под и сакрили се испод столова. Осумњичени је кренуо ка столу Г.С. и, прилазећи му, наставио да пуца. Када је пришао потпуно близу, поново је испалио хице у правцу жртве, а потом је, млатећи револвером, ужурбаним кораком изашао напоље", описује извор детаље забележене на камерама.

Нападач је у тренутку извршења кривичног дела на себи имао тренерку, док му је глава била заклоњена качкетом.

Драма се наставила и испред ресторана. Михајло Д. је по изласку почео да бежи, али није знао да се међу гостима у локалу налазио и припадник Специјалне антитерористичке јединице (САЈ), који је био ван дужности.

Полицајац М.М. је одмах кренуо у потеру за наоружаним нападачем. Када се осумњичени испред објекта саплео и пао, припадник САЈ-а му је муњевито пришао и лишио га слободе. Приликом пада, нападачу је испао револвер из руку.

Власник ресторана Г.С. је колима Хитне помоћи хитно превезен у Ургентни центар са тешким тјелесним повредама. Према незваничним информацијама, погођен је са пет метака.

Иран-протести

Свијет

Шта би могао да садржи меморандум Ирана и САД

Два хица погодила су га у лијеву ногу, два хица у десну ногу и један хитац у руку.

Из Вишег јавног тужилаштва у Београду саопштено је да је нападач користио револвер марке "Застава" са шест комада муниције у буренцету, као и да је у жртву испалио "4,5 пројектила",чиме је, поред рањеног Г.С., директно угрозио животе полицајца М.М, госта Б.Ш. и других лица у локалу.

Бранио се ћутањем, тужилаштво тражи притвор

Михајло Д. је саслушан у Вишем јавном тужилаштву у Београду где му се на терет ставља кривично дјело покушај убиства на подмукао начин, као и недозвољено ношење оружја. Он је кратко негирао кривицу, али је одбио да детаљно износи своју одбрану.

Тужилаштво је судији за претходни поступак Вишег суда предложило одређивање притвора, и то из три кључна разлога - опасност од бјекства, опасност да не понови кривично дјело у кратком временском периоду и узнемирење јавности - с обзиром на то да је за ово дјело запријећена казна затвора преко 10 година, а начин извршења на јавном месту може угрозити несметано вођење поступка, пренос Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пуцњава

Нови Београд

ресторан

рањавање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха

Свијет

Шта би могао да садржи меморандум Ирана и САД

3 ч

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Радићемо на унапређењу квалитета живота мјештана Горње Пискавице

3 ч

0
Слушалице телефон

Регион

Мушкарац насјео на лажну поруку, па остао без 16.000 евра: Мислио да је банка

3 ч

0
Боље би дијете направило: Навијачи оплели по бх. дресу за Мундијал

Фудбал

Боље би дијете направило: Навијачи оплели по бх. дресу за Мундијал

3 ч

0

Више из рубрике

Оптужница ступила на снагу: Драгијевићу и Јанковићу судиће се за убиство Данке Илић

Хроника

Оптужница ступила на снагу: Драгијевићу и Јанковићу судиће се за убиство Данке Илић

3 ч

0
Човјек држи у рукама пиштољ.

Хроника

Ужас у Прокупљу: Након свађе извадио пиштољ, па пуцао мушкарцу у главу

3 ч

0
Удес на Стрчевици. Аутом се закуцао у полицијско возило.

Хроника

Удес на Старчевици: Сударили се путничко и полицијско возило

4 ч

2
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Хроника

Повријеђен мотоциклиста, превезен на УКЦ

5 ч

0

  • Најновије

16

39

Потписан меморандум о документовању страдања Срба

16

35

Покренута потрага: Планинар из Хрватске нестао у БиХ

16

18

Шта је омега блокинг, који нам већ сад доноси љетње врућине?

16

12

"Лежао" у Фочи: Дејан Поповић изручен Србији

16

02

Велики преокрет у преговорима: Трамп мири Израел и муслиманске земље?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner