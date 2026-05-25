Детаљи пуцњаве у Новом Београду: Михајло тачно знао ко је мета

Осумњичени Михајло Д. (24) терети се да је са пет хитаца из револвера ранио власника угоститељског објекта, Г.С., а снимци са сигурносних камера откривају да је све изведено на изузетно подмукао начин.

"На снимку се јасно види да је у једном тренутку, док је још сједио, Михајло Д. извадио пиштољ и почео да пуца у правцу Г.С. Чим је испалио први метак, он устаје, а људи који су се ту затекли одмах су залегли на под и сакрили се испод столова. Осумњичени је кренуо ка столу Г.С. и, прилазећи му, наставио да пуца. Када је пришао потпуно близу, поново је испалио хице у правцу жртве, а потом је, млатећи револвером, ужурбаним кораком изашао напоље", описује извор детаље забележене на камерама.

Нападач је у тренутку извршења кривичног дела на себи имао тренерку, док му је глава била заклоњена качкетом.

Драма се наставила и испред ресторана. Михајло Д. је по изласку почео да бежи, али није знао да се међу гостима у локалу налазио и припадник Специјалне антитерористичке јединице (САЈ), који је био ван дужности.

Полицајац М.М. је одмах кренуо у потеру за наоружаним нападачем. Када се осумњичени испред објекта саплео и пао, припадник САЈ-а му је муњевито пришао и лишио га слободе. Приликом пада, нападачу је испао револвер из руку.

Власник ресторана Г.С. је колима Хитне помоћи хитно превезен у Ургентни центар са тешким тјелесним повредама. Према незваничним информацијама, погођен је са пет метака.

Свијет Шта би могао да садржи меморандум Ирана и САД

Два хица погодила су га у лијеву ногу, два хица у десну ногу и један хитац у руку.

Из Вишег јавног тужилаштва у Београду саопштено је да је нападач користио револвер марке "Застава" са шест комада муниције у буренцету, као и да је у жртву испалио "4,5 пројектила",чиме је, поред рањеног Г.С., директно угрозио животе полицајца М.М, госта Б.Ш. и других лица у локалу.

Бранио се ћутањем, тужилаштво тражи притвор

Михајло Д. је саслушан у Вишем јавном тужилаштву у Београду где му се на терет ставља кривично дјело покушај убиства на подмукао начин, као и недозвољено ношење оружја. Он је кратко негирао кривицу, али је одбио да детаљно износи своју одбрану.

Тужилаштво је судији за претходни поступак Вишег суда предложило одређивање притвора, и то из три кључна разлога - опасност од бјекства, опасност да не понови кривично дјело у кратком временском периоду и узнемирење јавности - с обзиром на то да је за ово дјело запријећена казна затвора преко 10 година, а начин извршења на јавном месту може угрозити несметано вођење поступка, пренос Телеграф.