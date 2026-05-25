Оптужница ступила на снагу: Драгијевићу и Јанковићу судиће се за убиство Данке Илић

25.05.2026 13:05

Фото: МУП Србије

Апелациони суд у Нишу потврдио је оптужницу против Дејана Драгијевића и Срђана Јанковића, због сумње да су 26. марта 2024. године у Бањском пољу код Бора убили двогодишњу дјевојчицу Данку Илић.

Другостепени суд је одбио као неосноване жалбе бранилаца Драгијевића и Јанковића, изјављене против рјешења Вишег суда у Неготину о потврђивању оптужнице, речено је за Тан‌југ у том суду.

Са друге стране, Апелациони суд је уважавањем жалбе браниоца Радослава Драгијевића укинуо рјешење о потврђивању оптужнице које се односи на њега и тај дио вратио првостепеном суду на поновно одлучивање.

Оптужницом, која је подигнута након допуне истраге, Драгијевић и Јанковић су оптужени за кривично дјело тешко убиство у саизвршилаштву, док је Радослав Драгијевић оптужен за кривична дјела непријављивање кривичног дјела и помоћ учиниоцу послије извршења кривичног дјела.

Допуна истраге је спроведена по налогу Апелационог суда у Нишу након што је два пута вратио рјешење о потврђивању оптужнице Вишем суду у Зајечару, с тим што је другог пута наложио да одлуку доноси потпуно ново судско веће и то Вишег суда у Неготину.

Тужилаштво је у оптужници предложило да суд Дејана Драгијевића и Срђана Јанковића осуди на казне доживотног затвора.

Сумња се да су Дејан Драгијевић и Срђан Јанковић 26. марта у Бањском пољу код Бора најпре аутомобилом ЈКП "Водовод", где су били запослени, ударили двогодишњу девојчицу, и затим је ставили у возило.

Они су, како се сумња, њено тело бацили на депонију, одакле су га касније премјестили.

Тијело дјевојчице није никада пронађено.

Радослав Драгијевић се сумњичи да је сину Дејану Драгијевићу помогао да премјести тијело дјевојчице.

Рођени брат Дејана Драгијевића, Далибор Драгијевић, преминуо је 7. априла 2024. године у просторијама Полицијске управе у Бору током задржавања.

