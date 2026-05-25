Москва поручила: Потребно објективно извјештавати о злочину у Старобељску

АТВ
25.05.2026 12:56

Руски војници шетају прије војне параде поводом Дана побједе у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков нагласио је важност извјештавања о украјинском нападу на универзитет у Старобељску, у Луганској Народној Републици (ЛНР), у којем је погинуло 21 лице, и критиковао је западне медије што се о том злочину не оглашавају објективно.

"Министарство спољних послова, Министарство одбране и друге агенције успјели су веома брзо да организују тако важно и неопходно путовање. Велики број новинара отишао је тамо и својим очима видио размјере трагедије која се догодила", рекао је Песков новинарима.

Он је примијетио да су бројни западни медији одлучили да не иду у Старобељск.

"То им не служи на част нити доприноси вјеродостојности информација које производе. И, наравно, не дозвољава им да себе називају објективним медијима у извјештавању о ономе што се дешава у вези са Украјином", истакао је Песков.

Он је напоменуо да нису издата ни било каква званична саопштења са Запада којима се осуђује Кијев због трагедије.

"Нисмо вид‌јели било какве поступке који би се могли схватити као осуда тог варварског терористичког напада на младе људе. То је све што се у овом контексту може констатовати", закључио је Песков.

