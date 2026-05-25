Портпарол Кремља Дмитриј Песков нагласио је важност извјештавања о украјинском нападу на универзитет у Старобељску, у Луганској Народној Републици (ЛНР), у којем је погинуло 21 лице, и критиковао је западне медије што се о том злочину не оглашавају објективно.
"Министарство спољних послова, Министарство одбране и друге агенције успјели су веома брзо да организују тако важно и неопходно путовање. Велики број новинара отишао је тамо и својим очима видио размјере трагедије која се догодила", рекао је Песков новинарима.
Он је примијетио да су бројни западни медији одлучили да не иду у Старобељск.
"То им не служи на част нити доприноси вјеродостојности информација које производе. И, наравно, не дозвољава им да себе називају објективним медијима у извјештавању о ономе што се дешава у вези са Украјином", истакао је Песков.
Он је напоменуо да нису издата ни било каква званична саопштења са Запада којима се осуђује Кијев због трагедије.
"Нисмо видјели било какве поступке који би се могли схватити као осуда тог варварског терористичког напада на младе људе. То је све што се у овом контексту може констатовати", закључио је Песков.
