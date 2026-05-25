Порука Путина: Русија остаје неодвојиви дио глобалног економског система

Русија је отворена за конструктивну сарадњу са свима који поштују принципе узајамног поштовања, наводи се у честитки предсједника Руске Федерације Владимира Путина, упућеној учесницима, организаторима и гостима 29. Међународног економског форума у Санкт Петербургу.
Руски предсједник је напоменуо да ће форум по традицији окупити водеће политичаре и представнике пословних кругова, научнике и јавне личности, како би разматрали актуелна питања руске и свјетске политике и економије.
"Тема овогодишњег сусрета, 'Прагматични дијалог – пут ка стабилној будућности', одражава фундаменталне захтјеве савремене етапе развоја. Данас, када се међународни односи и економске везе суочавају са изазовима без преседана, фрагментацијом и прекидом логистичких и технолошких ланаца, управо су прагматизам и равноправни дијалог посебно актуелни и тражени", наводи се у телеграму, објављеном на веб-сајту Кремља.
Путин је истакао да је Русија била и остаје "неодвојиви дио глобалног економског система".
"Отворени смо за конструктивну сарадњу са свим партнерима који деле принципе узајамног поштовања и спремни су да граде искрене и дугорочне односе. Заједно са колегама настављамо активан рад у мултилатералним организацијама — Уједињеним нацијама и њеним структурама, ЕАЕС, ЗНД, БРИКС, Шангајској организацији за сарадњу и ОДКБ, чије предсједавање у 2026. години преузима Русија", подвукао је.
Руски предсједник је изразио увјерење да ће традиционално садржајне дискусије, усмјерене на резултате, допринијети формулисању нових ефикасних рјешења у свим областима економског и друштвеног живота. Ово укључује енергетику, дигитализацију, прехрамбену безбједност и развој људског капитала, јачање финансијског и трговинског суверенитета.
Осим тога, шеф руске државе је уверен да ће дискусије на форуму бити усмјерене на добробит држава и народа, као и да ће допријети међународној сарадњи, безбједности и стабилности.
Међународни економски форум у Санкт Петербургу ће се ове године одржати од 3. до 6. јуна, преноси РТ Балкан.
