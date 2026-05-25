Минић: Послати јединствену поруку ОХР-у из Српске

Из Републике Српске треба послати јединствену поруку, а то је да је неопходно затворити Канцеларију високог представника у БиХ, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
"Протектората као што је БиХ нема нигдје у свијету. Недопустиво је наметање закона и осталих аката што су радили високи представници", истакао је Минић током расправе у Народној скупштини Републике Српске о Декларацији о затварању Канцеларије високог представника у БиХ.
Минић је подсјетио да је употребом бонских овлашћења нанијета огромна штета Републици Српској.
"Употребом бонских овлашћења је урушен правни систем. Позивам све посланике да заједнички кажемо да смо против високог представника и овлашћења која има", рекао је Минић и додао:
"У расправи о Декларацији не смију се тражити политички поени. Зато треба да заједнички наступимо", нагласио је Минић.
Република Српска
Вукановић по ко зна који пут избачен са сједнице НСРС
Посланик листе за Праву и ред Небојша Вукановић удаљен је из скупштинске сале због непримјереног понашања и одступања од расправе о наведеној декларацији.
(Срна)
