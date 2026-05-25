Боље би дијете направило: Навијачи оплели по бх. дресу за Мундијал

25.05.2026 13:06

Фото: Tanjug / AP / Armin Durgut

Фудбалски савез Босне и Херцеговине представио је дресове у којима ће њихова репрезентација наступити на предстојећем Свјетском првенству које ће се у јуну и јулу одржати у САД, Канади и Мексику.

Дизајн, како они сами наводе, "спаја традиционалне мотиве са модерним спортским елементима уливајући понос и оптимизам међу верне навијаче".

Када је у питању домаћа гарнитура, доминира плава боја, а гостујући дрес поред тога што је скоро потпуно бијеле боје, има и шаре у бојама заставе Босне и Херцеговине.

Реакције навијача су подијељене, док једни хвале изглед дреса, други су жестоко оплели по дизајнеру.

"Мени за три минуте Чет Џи Пи Ти направио бољи дрес", "Је л' то првоаприлска? Гдје су овдје ријеке? Молим дизајнера да се бави другим послом", "Каква катастрофа, ово би неко дијете боље направило. Дизајнер објашњава како су му мотив биле ријеке и да је то пренио на дрес, а овдје ништа од тога нема. Комедија, бави се друже неким другим послом", само су неки од коментара на друштвеним мрежама.

"Дизајнер се наприча као му је мотив био ријеке, изгледа да си и ти своју диплому у Травнику купио", "Пиџаме обичне. Да Бог сачува, шта је онај цртао 15 дана? Како сте најављивали ја мислио сад ће бити вау! Не зна се који је ружнији. Зна ли тај цртати шта осим линија и у Жељи сваки дрес је цртао са линијама", додали су други навијачи.

Селекција Босне и Херцеговине ће се на Мундијалу састати у групи заједно са Канадом, Катаром и Швајцарском. Први меч играју са једним од домаћина, Канадом, 12. јуна у Торонту.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

