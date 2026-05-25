Умро чувени фудбалер Олимпијакоса

Аутор:

АТВ
25.05.2026 11:46

Фото: АТВ

Некадашњи прослављени дефанзивац и вишеструки шампион са екипом Олимпијакоса, Параскевас Антзас, преминуо је у 49. години живота, јављају грчки медији.

Антзас је посљедње дане провео на јединици интензивне његе у болници у Драми, гдје су се љекари борили за његов живот. Нажалост, његово тијело није издржало битку са АЛС-ом (амиотрофична латерална склероза), прогресивном болешћу моторних неурона која узрокује атрофију мишића и губитак основних тјелесних функција.

Антзас је био један од најбољих штопера своје генерације. Најдубљи траг оставио је у дресу Олимпијакоса, гдје је у златним годинама клуба освојио чак седам титула првака Грчке и три трофеја националног купа. Поред тима из Пиреја, наступао је за Ксанти и Доксу из Драме.

Његов квалитет препознат је и на репрезентативном нивоу – за национални тим Грчке уписао је 26 наступа, оставивши печат у периоду када је грчки фудбал доживљавао највеће успјехе на међународној сцени.

Када је у питању амиотрофична латерална склероза (АЛС), болест од које је Антзас преминуо, то је иста она болест од које је деценијама боловао чувени научник Стивен Хокинг. У питању је неуродегенеративни поремећај који погађа нерве задужене за вољне покрете мишића, преноси "Телеграф".

Болест се најчешће јавља између 40. и 70. године живота, а први симптоми укључују слабост у рукама и ногама, грчеве, отежан ход и проблеме са говором. Како болест напредује, пацијенти губе способност кретања, а у каснијим фазама и способност самосталног дисања. Иако узрок болести није до краја разјашњен, сматра се да генетика игра улогу у само 5-10 одсто случајева, док је код осталих појава спорадична.

