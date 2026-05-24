Драма у Торину: Фудбалери Јувентуса одбијају да изађу на терен

24.05.2026 21:36

Фото: Tanjug/AP/Luca Bruno

Фудбалери Јувентуса одбијају да изађу на терен у мечу против Торина због навијачких пријетњи.

Према тренутним сазнањима, са разгласа је стигла информација да ће ултраси Јувентуса улетјети на терен када утакмица почне, због чега су фудбалери Јувентуса одбили да изађу на терен.

Нетом прије почетка меча испред стадиона дошло је до окршаја између хулигана Јувентуса и Торина због чега је полиција користила сузавац.

Трибине са навијачима Јувентуса су испражњене.

Јувентус и Торино играју надалеко познати градски дерби. У прошлом колу Јувентус је прокоцкао одлазак у Лигу шампиона поразом од Фиорентине, а сада ће гледати остале мечеве и надати се киксу Милана и Роме, како би евентуалном побједом у дербију стигли до елитног такмичења.

Кључни мечеви посљедњег кола Серије А су започели у 20:45, док је посљедња најава да би Јувентус и Торино могли започети меч у 21:45.

